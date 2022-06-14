Транспортний безвіз: Україна та ЄС погодили договір про лібералізацію автоперевезень

Угоду мають підписати вже цього місяця. Документ покликаний полегшити життя транспортним компаніям завдяки тому, що вантажі можна буде перевозити без оформлення дозволів.

Україна та Європейський Союз погодили фінальний текст спеціальної угоди про скасування дозволів на автомобільні перевезення. Його підписання заплановане до кінця червня, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

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Угоду ще називають транспортним безвізом. Вона дозволяє здійснювати двосторонні та транзитні перевезення автотранспортом без оформлення дозволів.

"Завдяки укладенню такої угоди ми зможемо суттєво покращити й прискорити логістику між Україною та ЄС. Це критично важливо саме зараз, коли в умовах блокади морських портів українська економіка повністю залежить від стабільної логістики на західних кордонах", — наголосив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

[ + – ] Мінінфраструктури вживе заходів для зменшення черг із вантажівок на кордоні Фото: censor.net

Паралельно планується модернізація прикордонної інфраструктури, щоб збільшити пропускну спроможність західних кордонів України. Зокрема планується ліквідувати вузькі місця на кордоні, що зменшить черги.

Переговори щодо підписання угоди про лібералізацію автомобільних перевезень велися з кінця минулого року. Справа в тому, що з 2016 року товарообіг між Україною та ЄС збільшився вдвічі, а от транспортування вантажів автотранспортом зросло лише на 42%. Гальмом є система дозволів на вантажоперевезення — їх видають замало.

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Після початку повномасштабної війни та блокування портів обсяги експорту вантажними автомобілями зросли в кілька разів. Слід зазначити, що Мінінфраструктури вже вдалося тимчасово скасувати дозволи на вантажні перевезення з 12 країнами ЄС: Австрією, Болгарією, Угорщиною, Німеччиною, Грецією, Данією, Італією, Латвією, Литвою, Румунією, Словаччиною та Естонією.

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