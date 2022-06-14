Транспортный безвиз: Украина и ЕС согласовали договор о либерализации автоперевозок

Соглашение должны подписать уже в этом месяце. Документ призван облегчить жизнь транспортным компаниям за счет того, что грузы можно будет перевозить без оформления разрешений.

Украина и Европейский союз согласовали финальный текст специального соглашения об отмене разрешений на автомобильные перевозки. Его подписание запланировано на конец июня, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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Соглашение еще называют транспортным безвизом. Оно позволяет осуществлять двусторонние и транзитные перевозки автотранспортом без оформления разрешений.

"Благодаря заключению такого соглашения, мы сможем существенно улучшить и ускорить логистику между Украиной и ЕС. Это критически важно именно сейчас, когда в условиях блокады морских портов украинская экономика полностью зависит от стабильной логистики на западных границах", — подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.

[ + – ] Мининфраструктуры примет меры для уменьшения очередей из грузовиков на границе Фото: censor.net

Параллельно планируется модернизация пограничной инфраструктуры, чтобы увеличить пропускную способность западных границ Украины. В частности, планируется ликвидировать узкие места на границе, что уменьшит очереди.

Переговоры о подписании соглашения о либерализации автомобильных перевозок велись с конца прошлого года. Дело в том, что с 2016 года товарооборот между Украиной и ЕС увеличился вдвое, а вот транспортировка грузов автотранспортом выросла только на 42%. Тормозом является система разрешений на грузоперевозки – их выдают слишком мало.

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После начала полномасштабной войны и блокировки портов объемы экспорта грузовыми автомобилями выросли в несколько раз. Следует отметить, что Мининфраструктуры уже удалось временно отменить разрешения на грузовые перевозки с 12 странами ЕС – Австрией, Болгарией, Венгрией, Германией, Грецией, Данией, Италией, Латвией, Литвой, Румынией, Словакией и Эстонией.

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