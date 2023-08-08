Блокада Чорного моря: Росія зіткнулася з проблемою експорту зерна, — ЗМІ

На думку співрозмовників журналістів, ескалація в Чорному морі вдарить по обсягах російського експорту, оскільки судноплавні компанії вже остерігаються відправляти в російські порти свої кораблі.

Відсутність у Росії кораблів і зниження інтересу західних зернових трейдерів до бізнесу з Москвою посилюють зростання витрат на перевезення пшениці. Російські експортери зерна стикаються з наростаючими складнощами при вивезенні продукції на світові ринки на тлі загострення ситуації в Чорному морі, повідомляє Reuters.

Голова Союзу експортерів зерна Росії Едуард Зернін у розмові з журналістами, послався на можливе посилення так званих "прихованих санкцій", які "можуть призвести до збільшення витрат на фрахт і страхування" для Росії. Це "позначиться на рівні цін на пшеницю та інші зернові на світовому ринку".

Глобальні товарні компанії більше не допомагають Росії з механізмами торгівлі її зерном. Cargill, Louis Dreyfus і Viterra припинили таку роботу 1 липня. Данська NORDEN і дві інші західні судноплавні групи, назви яких відмовилися озвучити, повідомили агентству Reuters, що припинили співпрацю з Росією після вторгнення на Україну в лютому 2022 року.

Чорне море залишається критичним районом для російського експорту, а інші райони складніші та затратніші.

Одне з джерел судноплавства розповіло журналістам агентства, що навіть до страховки суднові оператори стягували на 10 000 доларів на день більше за російські вантажі, ніж за вантажі, які вирушають із прилеглих портів у Болгарії та Румунії, оскільки крах угоди й ескалація конфлікту в Чорному морі підвищували ризики. А після українських ударів ставки піднялися ще вище. Через російські чорноморські термінали проходить близько 70% експорту зерна з країни. Серед них порти Новоросійськ і Тамань.

На думку двох співрозмовників Reuters, ескалація в Чорному морі вдарить по обсягах російського експорту, оскільки судноплавні компанії вже остерігаються відправляти в російські порти свої кораблі, особливо новіші з більшою вантажопідйомністю.

Нагадаємо, 21 липня повідомлялося, що Туреччина "без вагань" вживе заходів, щоб захистити зернову угоду. За словами турецького лідера, зернова угода — "життєво важлива ініціатива" для людства, а її припинення матиме низку наслідків.

Раніше, 17 липня, голова Української зернової асоціації Микола Горбачов заявив, що турецький флот міг би забезпечити безпеку зернового коридору і без участі РФ.