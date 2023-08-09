Шалена прибутковість: як українські банки отримали 67,6 млрд гривень (інфографіка)

Всупереч впливу на економіку повномасшитабної війни, у 2023 році українські банки зуміли отримати прибутки. Лише 10% банківських установ стали збитковими.

У Національному банку України розповіли про розмір прибутків українських банків, отриманих за перше півріччя 2023 року. Зокрема, платоспроможні банки заробили майже 70 млрд грн. Про те, на чому ґрунтуються такі прибутки, ідеться у дописі пресслужби установи.

У НБУ кажуть, що за перше півріччя 2023 року банки отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку. Між тим, у 2022 році в цьому періоді у них були збитки розміром 4,6 млрд грн. У НБУ назвали причини зростання прибутку українських банків:

зросли процентні доходи (завдяки високоліквідним активам);

несуттєве зростання резервів.

Також НБУ навів низку показників діяльності банків:

операційний дохід — зростання на 35%;

чистий процентний дохід — зростання на 41%. Зростання відбулось всупереч зростанню процентних ставок, зазначили в НБУ;

комісійний дохід — зростання на 22%;

чистий операційний прибуток — зростання на 57%. Розмір чистого операційного прибутку досягнув 87,4 млрд грн (до відрахувань у резерви);

темпи відрахувань у резерви під майбутні збитки — зменшення на 92%. Загалом сформовано резервів на 103 млрд грн;

рентабельність капіталу станом на 1 липня 2023 року — 56%, тоді як рік тому — "мінус" 4%;

податок на прибуток перевищив відповідний показник 2021 року, який був найприбутковішим.

Ба більше, лише 8 з 65 (тобто — близько 10%) банків стали збитковими, наголошує НБУ. Зокрема, вони зазнали збитків у розмірі 112 млн грн.

Зазначимо, в огляді банківського сектору у травні 2023 року НБУ вказав, що протягом року війни в Україні з ринку пішли 6 банків. Водночас за перших чотири місяці року фінансовий сектор отримав прибуток у розмірі 34 млрд грн — тобто за наступні 4 місяці він зріс удвічі. Майже половина прибутків — вклад "Приватбанку" (16 млрд грн).

Що ж стосується прибутку Приватбанку за перше півріччя 2923 року, то відповідно до опублікованого на сайті фінустанови документу "Окрема проміжна скорочена фінансова звітність за шість місяців, що закінчились 30 червня 2023 року", чистий прибуток Приватбанку за вказаний період склав 29,75 млрд грн.

Огляд банківського сектору - прибутки банків - НБУ Фото: НБУ

Нагадуємо, у червні Нацбанк розіслав лист українським банкам з проханням надати інформацію про транзакції юридичних осіб. При цьому заспокоїли, що конкретні карткові операції фізичних осіб поки що не перевірятимуть.

Тим часом у липні було прийнято рішення про націоналізацію "Сенс Банку", власники якого — громадяни РФ, зокрема російський олігарх Михайло Фрідман. Акціонери планують оскаржувати це рішення.