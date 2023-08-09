У Китаї вперше за кілька років значно впав попит на російський імпорт, — ЗМІ

Аналітики зазначають, що з лютого 2021 року відсоток імпорту був на одному рівні, а після початку війни в Україні почав збільшуватися. Зараз уперше спостерігається падіння.

У Китаї вперше за останні два роки почали втрачати інтерес до російського імпорту. З кожним місяцем статистика поставок падає дедалі сильніше. Про це повідомляє видання Reuters 9 серпня.

Зазначається, що в липні вперше з лютого 2021 року скоротився імпорт Китаю з Росії. Це незважаючи на те, що після початку повномасштабної війни РФ проти України, Пекін почав більше імпортувати нафту та інші товари з Москви.

Скорочення минулого місяця відбулося на 8% до 9,2 млрд доларів порівняно з роком раніше, на відміну від зростання на 15,7% у червні.

Причиною могло стати ослаблення внутрішнього попиту, що значно нижче, ніж очікували аналітики.

Водночас експорт Китаю в Росію збільшився в липні на 52% (10,28 млрд доларів), а це трохи повільніше за зростання, яке фіксувалося в червні 2023 року.

Вартість двосторонньої торгівлі між двома країнами впала до 19,49 млрд доларів у липні з 20,83 млрд доларів у червні. Аналітики зазначили, що це найвищі показники з моменту початку повномасштабної війни в Україні.

Як можуть після цього змінитися відносини між країнами і який прогноз від аналітиків на майбутні місяці — інформації немає.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що Китай не зацікавлений у партнерстві з РФ, як того хоче Кремль. За інформацією аналітиків з ISW, у Кремлі дуже незадоволені постійними зусиллями Пекіна просувати свій мирний план щодо російсько-української війни. У результаті відносини між державами стають гіршими.