Є 15 сценаріїв: у Києві проведуть спеціальні тренування на випадок блекауту

Київ готується до різного розвитку подій, зокрема з найгіршими умовами, коли можливе пошкодження об’єктів інфраструктури, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в Києві проведуть тренування на предмет стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".

"Наразі у нас є 15 сценаріїв", — сказав Петро Пантелеєв.

Він наголосив, що в серпні будуть проведені тренування на предмет стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту. Київ готується до різного розвитку подій, зокрема з найгіршими умовами, у випадку пошкодження об’єктів інфраструктури.

Що відомо про підготовку Києва до зими

Зі слів Панталеєва, нині дві третини робіт вже виконані.

"Є план підготовки, графік, за яким рухаємось. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт та ремонтів", — пояснив він.

Він зазначив, що проведення робіт планують завершити до 1 жовтня. Цьогорічна підготовка буде більш відповідальна та скрупульозніша, заявив заступник КМДА. Насамперед це стосується обладнання для виробництва електроенергії, адже деякі об’єкти потрібно "підіймати з нуля". На ці відновлення потрібні колосальні зусилля та час. Серед пріоритетів — відновлення пошкоджених об’єктів, фізичний захист об’єктів критичної інфраструктури.

У Києві перевірятимуть електрообладнання в будинках. Нині продовжується процес оснащення міста генераторами. Зокрема, ними вже оснащені пункти обігріву, котельні, частина об’єктів водопостачання та водовідведення.

"Деякі ОСББ та ЖБК також ставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води. Також понад 150 бюветних комплексів мають можливість оперативно підключитися до генераторів", — розповів Пантелеєв.

З його слів, у Києві в холодну пору року працюватимуть пункти обігріву, майно та обладнання яких зберігається та буде швидко розгорнуте. Заступник КМДА без попередження оглядає готовність різних об’єктів та обладнання до зими. Пункти обігріву та укриття вже перевірили в Оболонському та Голосіївському районах. У червні провели позачергову тотальну перевірку сховищ та укриттів, з яких майже тисяча були вилучені з електронної мапи через непридатність. Також оглянули приблизно 500 нових укриттів, їх занесли на мапу.

"Основне завдання зараз максимально ефективно використати той підземний простір, який існує в місті — паркінги, підвальні приміщення бізнес-будівель, незалежно від форми власності чи управління, зокрема й приміщення державного підпорядкування", — пояснив він.

Нагадаємо, 2 серпня Фокус писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про заходи, які вживає уряд для проходження осінньо-зимового періоду без блекаутів. Мова йде про спрощення деяких митних процедур та зміни принципів електрогенерації.

30 липня міністр Ігор Клименко заявив, що МВС покращило плани ефективного реагування під час блекаутів. Зокрема, під час тривалої відсутності електроенергії Нацполіція збільшуватиме кількість патрулів на вулицях, а правоохоронці працюватимуть у посиленому цілодобовому режимі.