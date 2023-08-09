Без "спадщини СРСР": Рада підтримала ініціативу щодо реформи Держрезерву

Нові зміни, як вважають у Мінекономіки, дадуть змогу позбутися "радянських рудиментів" та зробити з Держматрезерву "гаранта безпеки українців у часи криз".

В Україні створюють матеріальний та мобілізаційний резерви для забезпечення держави першочерговими речами. Відповідний законопроєкт № 9079, який стосується реформування Держрезерву, ухвалили у другому читанні депутати Верховної Ради, повідомила у Facebook голова Міністерства економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що парламентарі підтримали закон, який розробили у її відомстві. Зі слів керівниці Мінекономіки, за останні 30 років у цій сфері назбиралося чимало проблем, тому потрібні швидкі рішення.

"Серед основних — відсутність необхідних запасів, прострочена продукція, неефективне управління запасами", — пояснила вона.

Свириденко наголосила, що ініціатива суттєво змінить ситуацію. На її думку, ухвалений закон вплине на підходи до формування державного матеріального резерву. Основні зміни:

створюється інститут резервування;

виключно на електронних аукціонах відбуватиметься закупівля матеріальних цінностей Держматрезерву;

впроваджуються механізми, які забезпечують своєчасне оновлення матеріальних цінностей в резервах.

посилюється контроль за усіма держрезервами;

розмежовується поняття державний матеріальний резерв і мобілізаційний резерв;

запроваджується обов'язкове страхування матеріальних цінностей державного резерву, що зберігаються та резервуються на території України.

Ухвалений закон у Мінекономіки назвали важливим кроком для реформування державного резерву, який дасть змогу позбутися старих радянських підходів. Нові зміни нібито дадуть змогу позбутися "радянських рудиментів" та зробити з Держматрезерву "гаранта нашої безпеки у часи криз".

Нагадаємо, 9 серпня міністр фінансів Марченко відреагував на пропозицію знизити податки в Україні. Він не погодився з пропозицією Офісу президента щодо їхнього зниження, обґрунтувавши вимогами партнерів.