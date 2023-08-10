Цукор дорожчий, овочі дешевші: як в Україні дешевшають продукти і скільки це триватиме

Темпи інфляції в Україні продовжують знижуватися. У липні базова інфляція залишилася на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні.

У липні 2023 року в Україні зафіксували зниження рівня споживчих цін на 0,6%. Показово, що ще в травні, червні та квітні аналітики фіксували зростання на 0,5%, 0,8% і 0,2% відповідно. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У липні зафіксовано базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні й інфляції 0,3% у травні та 0,5% у квітні. З початку 2023 року інфляція в Україні становила 4%, а базова — 3,2%.

Базова інфляція в липні зафіксована на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні Фото: Держстат

Якщо врахувати, що в липні 2022 року рівень базової інфляції становив 1,2%, то в річному вимірі за підсумками липня-2023 інфляція знизилася до 12,3%: з 13,7% за підсумками червня, 15,6% — за підсумками травня та 16,9% — за підсумками квітня.

Що відбувається з цінами

На споживчому ринку в липні, за інформацією Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,9%. Найбільше (на 18,2%) знизилися ціни на овочі. На 7,6% знизилися ціни на:

яйця;

продукти переробки зернових;

рис;

фрукти;

сало;

соняшникову олію;

кисломолочну продукцію.

Як змінилися споживчі ціни на товари та послуги за підсумками липня

Водночас на 0,5-1,4% подорожчали м'ясо та м'ясопродукти, цукор, риба та продукти з риби. Вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів підвищилася на 1%.

Ціни на транспорт зросли на 2,7% здебільшого через підвищення цін на пальне та мастила на 7,3%.

Як змінилися споживчі ціни на товари та послуги за підсумками липня Фото: Держстат

У сфері зв'язку ціни зросли на 0,3%, оскільки поштові послуги подорожчали на 5,8%.

Що буде з інфляцією далі

Голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев вважає, що є всі підстави для продовження тренду з дефляції. Як зазначив політик у своєму Telegram-каналі, річна інфляція сповільнюється сьомий місяць поспіль із темпами, які виявилися швидшими, ніж очікувалося.

"Через усе ще відносно вищу базу порівняння торік річна інфляція продовжить сповільнюватися, скоротившись до рівня менше ніж 10% у найближчі місяці. Така інфляційна динаміка стане вагомим аргументом на користь продовження скорочення облікової ставки НБУ на наступному засіданні 13 вересня", — написав він.

Нагадаємо, на початку серпня Нацбанк України опублікував прогнози щодо рівня інфляції в країні й також повідомив, як можна уповільнити інфляційні процеси. Наприклад, регулятор вважає, що мораторій на подорожчання деяких комунальних послуг можна продовжити до 2025 року.

Також Фокус розбирався, які чинники впливали на підвищення цін на деякі товари та послуги в Україні в липні й чи чекати на серйозне подорожчання надалі.