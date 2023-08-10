Подвійний стаж для українців: хто може вийти на пенсію в 45 років

Деякі категорії громадян можуть скористатися привілеєм виходу на заслужений відпочинок раніше встановленого середнього пенсійного віку. Йдеться про працівників освітніх закладів та охорони здоров'я.

В Україні деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію раніше встановленого пенсійного віку. Це стосується людей, які працювали у важких або шкідливих умовах, а також державних службовців, науковців та працівників органів місцевого самоврядування. Про це повідомляє "24 канал".

Хто може вийти на пенсію раніше

Особливі категорії пенсіонерів можуть скористатися привілеєм виходу на заслужений відпочинок раніше встановленого середнього пенсійного віку. Насамперед це стосується працівників освітніх установ та охорони здоров'я. Люди, чия професійна діяльність пов'язана з цими сферами, мають можливість вийти на пенсію у віці 45 років, головне — мати достатній трудовий стаж.

Право на передчасне пенсійне забезпечення мають:

державні службовці;

науковці;

працівники місцевого самоврядування;

працівники комунальних служб.

Важливо зазначити, що працівники медичної сфери можуть отримати пенсію за вислугу років тільки після припинення трудової діяльності. У разі нового працевлаштування виплати анулюються до моменту завершення роботи.

Який мінімальний стаж потрібен для виходу на пенсію у 2023 році

Фото: 24 канал

Які пенсії в Україні зараз

Останнє підвищення пенсій в Україні відбулося в березні 2023 року. Тоді мінімальний розмір пенсійних виплат було збільшено з 2 100 гривень до 2 520 гривень, що принесло користь значній кількості пенсіонерів. Проте, ці реформи охопили не всіх.

Уряд повідомив про те, що в поточному році додаткових перерахунків не передбачається. Однак у липні деякі категорії громадян отримали підвищення розмірів пенсій:

науковцям було нараховано додатково 422 гривні;

народним депутатам України виплатили додаткові 1 450 гривень;

державним службовцям було збільшено пенсію на 1 046 гривень;

колишнім працівникам органів місцевого самоврядування нарахували додаткові 634 гривні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи варто чекати підвищення мінімальної пенсії у 2023 році.