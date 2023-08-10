Газ у Європі почав різко дорожчати: які чинники впливають на вартість палива

На думку деяких аналітиків, Європа може опинитися на порозі нової газової кризи, оскільки країни ЄС залишаються доволі вразливими після енергетичної війни з РФ у 2022 році.

Ціни на природний газ у Європі, незважаючи на те, що рівень запасів "блакитного палива" в підземних сховищах зараз становить майже 90%, 9 серпня 2023 року підскочили на 28%. Причина: можливі страйки робітників на трьох великих підприємствах із виробництва скрапленого газу в Австралії, повідомляє агентство Bloomberg.

Так, ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли до 39,8 євро за мегават-годину (близько 460 доларів за тисячу кубометрів). Подорожчання продовжилося і вранці 10 серпня, коли ціни зросли ще на 3%, тобто до 41 євро.

Зазначається, що ф'ючерси перевищили 40 євро за мегават-годину вперше з червня, хоча вартість все ще нижча більш ніж на 80% порівняно з безпрецедентним рівнем, досягнутим у серпні 2022 року.

Як сказано в публікації агентства, працівники підприємств Chevron і Woodside Energy Group в Австралії проголосували за схвалення страйків на Північно-Західному шельфі, підприємствах Wheatstone і Gorgon. Страйки можуть розпочатися вже наступного тижня відповідно до трудових правил.

"Ситуація наголошує на важливості австралійського ЗПГ для глобальної енергетичної безпеки, навіть із можливістю перебоїв із постачанням австралійського газу, що викличе різкі стрибки цін навіть у Європі", — розповів журналістам аналітик з енергетики із Сіднея в Credit Suisse Group Сол Кавонік.

При цьому страйки на підприємствах, як очікується, зупинять експорт з усіх австралійських заводів на два місяці. На тлі цього ф'ючерси на газ у Європі до кінця літа можуть сягнути позначки в 50 євро.

"Те, куди підуть ціни, буде справді залежати від того, чи триватиме цей страйк, і якщо так, то як довго", — зазначив голова відділу стратегії сировинних товарів в ING Groep NV у Сінгапурі Воррен Паттерсон.

При цьому деякі аналітики впевнені, що тривалий страйк призведе до того, що азіатські покупці шукатимуть СПГ і агресивніше конкуруватимуть з Європою за поставки.

Нагадаємо, наприкінці весни 2023 року вартість природного газу в Європі опустилася нижче 25 євро за мегават-годину (приблизно 280 доларів за тисячу кубометрів) — до найнижчого рівня за останні два роки.

Тим часом в Україні триває підготовка до чергового опалювального сезону в умовах війни. Так, за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), наша країна хоче накопичити 14 млрд кубометрів "блакитного палива" для проходження зими. Станом на кінець липня в підземних сховищах України було зосереджено 10,5 млрд кубометрів.