Встигнути до зими: експерти розповіли, що відбувається із запасами газу в Україні

До початку нового опалювального сезону Україна хоче накопичити 14 млрд кубометрів "блакитного палива". Також у планах Києва — повна відмова від імпортного газу.

Related video

Запаси природного газу в Україні під кінець другого кварталу 2023 року становлять близько 10,5 млрд кубометрів. Про це йдеться в огляді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо ринку газу.

Зазначається, що до початку нового опалювального сезону Україна хоче накопичити 14 млрд кубометрів "блакитного палива". Тобто, зараз у підземних сховищах накопичено 75% від запланованих запасів.

"Рівень запасів газу в Україні на кінець березня 2023 року оцінювали в 9 млрд кубометрів, він зріс до 10,5 млрд кубометрів на кінець 2 кварталу", — ідеться у звіті.

Зазначимо, що 2022 року сезон відбору газу в Україні стартував 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття. За минулий сезон відбору з підземних газосховищ було відібрано 5,572 млрд кубометрів газу. При цьому для проходження опалювального сезону Україна тоді накопичила близько 15 млрд кубометрів газу.

До слова, цієї зими Олексій Чернишов розповів журналістам Bloomberg, що Україна 2023 року планує повністю відмовитися від імпортного газу. Для цього, за його словами, "Нафтогаз" намагатиметься збільшити видобуток газу на 8%, а приватні компанії — на 16%.

При цьому, попри бойові дії, ситуація з видобутком газу в Україні не стала проблемною. Так, на початку 2023 року компанія "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", заявила, що за підсумками 2022 року було видобуто 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного).

Також нагадаємо, що в липні газопостачальні компанії продають українцям енергоресурс за цінами, які коливаються від 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр. Одразу сім постачальників просять за кубометр менше ніж 8 грн, тоді як п'ять — більше.