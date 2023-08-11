Пенсії в Україні: як оформити виплати та які потрібні документи

В Україні існує чотири види пенсійних виплат і кожен має свої нюанси. Завдяки сучасним технологіям громадяни можуть оформити їх за допомогою порталу "Дія" всього за 60 хвилин.

Українцям розповіли, які документи потрібні для того, щоб оформити правильно і швидко пенсійні виплати, а також як подати заяву онлайн. Про це пише видання "Вікна".

Для того, щоб подати заяву про отримання пенсійних виплат, спочатку потрібно зібрати величезний список різних документів. Почати потрібно з того, які види виплат існують в Україні:

за віком;

за інвалідністю;

через втрату годувальника;

за іншими обставинами, серед яких військова служба або ліквідація аварії на Чорнобильській АЕС.

Пенсія за віком: які документи потрібні

Насамперед необхідно написати заяву про нарахування пенсії. Далі потрібна спеціальна довідка з податкової про присвоєння ідентифікаційного номера; трудова книжка; довідка про заробітну плату; документи про реєстрацію; документи, які засвідчують статус.

Якщо ви виходите на пенсію раніше визначеного терміну, тоді додатково може знадобитися направлення для призначення пенсії.

Варто не забути про дві фотографії 4х6 сантиметрів та реквізити для власного пенсійного рахунку в банку.

Пенсія по інвалідності: які документи потрібні

Потрібно зібрати всі ті документи, що й для призначення пенсії за віком, але додатково додати до них виписку з акта огляду медичної експертної комісії.

Пенсія по втраті годувальника: які документи потрібні

Щоб отримувати цей вид соціальних виплат, українцям потрібно оформити такі документи:

документ про те, скільки часу працював і скільки заробляв загиблий годувальник;

довідка з податкової про присвоєння ідентифікаційного номера померлому годувальнику;

свідоцтво про народження людини, якій призначається пенсія;

довідка про всіх членів сім'ї годувальника;

довідка із РАЦСу про смерть годувальника;

довідки з навчальних закладів про те, що діти навчаються за денною формою навчання;

документи про перебування членів сім'ї на утриманні у загиблого;

висновок експерта, в якому буде встановлено причинний зв'язок смерті годувальника.

Усе це можна подати за допомогою порталу "Дія". Не потрібно особисто приходити до Пенсійного фонду України і стояти в черзі. Ця послуга абсолютно безкоштовна і подача заяви займає не більше години. Після онлайн-оформлення пенсійних виплат відповідь прийде протягом 10 днів.

Нагадуємо, починаючи з серпня починають виплачувати новий розмір пенсії деяким категоріям українців. Також наприкінці літа громадяни з особливими заслугами можуть отримати додаткові виплати, а також люди з інвалідністю — про це йдеться в матеріалі Фокус.