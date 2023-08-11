Дешевий борщ: що відбувалося з цінами на овочі та м'ясо в липні

Улітку спостерігаються найнижчі ціни на продукти харчування. Не виняток і цей рік: овочі борщового набору в липні знизилися на 20-70% порівняно з червнем. Не засмучують і цінники на м’ясо влітку. Однак із початку року деякі види м’яса подорожчали на третину.

Станом на кінець липня з-поміж овочів борщового набору найбільше подешевшала капуста білокачанна. Вона втратила в ціні 68% і коштувала 17,50 грн/кг. Про це пише Фокус у новій статті "Сюрпризи серпня. Чому ціни на продукти падають і як вони зміняться восени".

Порівняно з червнем, на 60,8% знизилися ціни на моркву. Цей овоч на кінець липня коштував у середньому 27,89 грн/кг. Такі дані надають у національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", посилаючись на дані Мінфіну. Цибуля ріпчаста подешевшала на 33,4% до 39,90 грн/кг, картопля — на 21,1% до 15,70 грн/кг. А буряк додав у ціні 39,6% — до 19,76 грн/кг.

Ціни на м'ясо з початку року зросли, найбільше подорожчало сало — на 32,4% Фото: Getty Images

У липні середньомісячні роздрібні ціни на основні види м’яса в торговельній мережі не зазнали суттєвих змін, зазначають в Інституті аграрної економіки. Цінники на яловичину та свинину зросли всього на 0,2-0,5%, а на м’ясо птиці та сало зменшилися на 0,1-1,3%. Виняток становили курячі стегна, які впродовж липня подешевшали на 4,03 грн/кг, і свиняча грудинка — на 2,47 грн/кг. Зараз ціни на свинячий ошийок у супермаркетах відрізняються:

Novus — 209 грн/кг;

"Ашан" — 229,9 грн/кг;

"Екомаркет" — 249,9 грн/кг.

Ціни на свинячі ребра зараз такі:

Novus — 159 грн/кг;

"Ашан" — 184,95 грн/кг;

Varus — 219,9 грн/кг.

Однак якщо брати дані станом на початок року, роздрібні ціни на м’ясо суттєво зросли — від 1,9% до 32,4 %. Зокрема, у липні яловичі ребра коштували 160,48 грн/кг (+13,2% порівняно із січнем 2023 року); яловичий гуляш — 245,16 грн/кг (+3,2%); курячі гомілки — 77,49 грн/кг (+8,9%); курячі стегна — 105,11 грн/кг (+7,5%); куряче філе — 143,93 грн/кг (+4,0%); свинячі ребра — 180,13 грн/кг (+8,6%); свиняча грудинка — 178,13 грн/кг (+1,9%); свиняча лопатка — 192,17 грн/кг (+14,2%); свиняча підчеревина — 181,44 грн/кг (+9,9%); свинячий ошийок — 254,15 грн/кг (+28,7%); сало домашнє — 250,25,00 грн/кг (+32,4%); сало солене — 262,70 грн/кг (-2,8%).

Супермаркети часто проводять акції на молочні вироби. Наприклад, літру молока можна купити за 26 грн, а сметану за 23,4 грн

Ціни на яйця в липні, за даними Держстату, знизилися на 7,6-0,4%. Молоко відносно червня трохи додало в ціні (0,2%) і зараз коштує від 36 грн/л. Проте помітно, що супермаркети постійно проводять акції, де молоко можна придбати і за 32 грн., і навіть за 26 гривень. Те ж стосується й сметани — її можна купити за 23,39 за 200 г чи за 26,9 за 350 г.

Ціновий штиль або падіння: що буде з цінами в серпні

За прогнозом науковців "Інституту аграрної економіки", на кінець літа ціни на овочі борщового набору можуть ще знизитися. Капуста білокачанна може подешевшати до 10 грн/кг, буряк — до 15 грн/кг, цибуля ріпчаста й морква — до 20 грн/кг, картопля — до 11 грн/кг.

Завдяки хорошому урожаю цьогоріч ціни на овочі нижчі, ніж минулого року Фото: Marcelo Verfe/Pexels

"Класично, протягом липня та серпня ціни на аграрну продукцію залишаються низькими, інколи навіть девальвація. І в значної частини продукції — починаючи з огірків, які можна придбати за 15 грн, і закінчуючи картоплею, помідорами — ціни нижчі, ніж минулого року. Це пов’язано з гарним урожаєм. Населення в Україні зараз фізично менше, попит менший, експорт проблемний. Тому ціни протягом серпня та, можливо, вересня не ростимуть", — каже економіст Борис Кушнірук.

Водночас експерти прогнозують незначне — до 3% — здорожчання основних видів м’яса. Це пов’язано з підвищенням вартості електроенергії та пального, подорожчанням зернових і олійних культур, які складають основу комбікорму для худоби та птиці.

Нагадаємо, зростання тарифів на електроенергію для побутових споживачів на майже 70% впливає на ріст інфляції. У червні індекс споживчих цін зріс на 0,8% порівняно з травнем. Однак у липні в Україні зафіксували зниження рівня споживчих цін на 0,6%.

Також Фокус писав, що після повернення довоєнного оподаткування, збільшилися ціни на бензин. За даними "Консалтингової групи "А-95", із 28 липня по 4 серпня пальне на заправках різних компаній подорожчало від 1 до 2 гривень.