Українці можуть самостійно підрахувати компенсацію за знищений будинок: як це зробити

В Україні з'явився компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла. Фокус розповідає, як ним скористатися.

Українці з серпня 2023 року подають заявки на компенсації за повністю зруйновану нерухомість унаслідок бойових дій. Житлові сертифікати для відновлення або купівлі нового житла надаються в рамках державної програми "єВідновлення". Розрахувати, на яку суму можна претендувати, громадяни можуть самостійно, повідомляється на сайті "Поверни своє", де працює спеціальний калькулятор.

Як розрахувати суму виплати

Щоб провести підрахунки, українцям потрібно ввести деякі параметри, а калькулятор самостійно розрахує розмір майбутньої компенсації.

Для того щоб дізнатися суму, потрібно вибрати тип знищеної нерухомості (квартира або приватний будинок) і вказати найважливіші параметри нерухомості:

регіон;

площа житла;

період будівництва;

кількість кімнат.

Калькулятор працює на базі двох формул зі встановленими нормативами, показниками, і коефіцієнтами. Зазначається, що скоро з цим калькулятором звірятимуться компенсаційні комісії на місцях, щоб встановлювати суму компенсації для житлових сертифікатів.

Зазначимо, що заявка на компенсацію у формі сертифіката за знищене житло в рамках програми "єВідновлення" наразі подається тільки онлайн — у "Дії". Але в уряді готують можливість подачі заяви через ЦНАПи, нотаріуса та орган соціального захисту.

Компенсація надається на житло, яке було зруйноване після широкомасштабного вторгнення Росії. Як зазначив економіст Олександр Хмелевський, сума, зазначена в сертифікаті, є фіксованою, тоді як вартість будівництва з часом зростатиме. Тому навряд чи всі, хто претендує на компенсацію, зможуть покрити збитки коштом держави.

Ба більше, на думку експертів, українці, які отримали компенсацію, не зможуть претендувати на такий розмір репарацій від держави-агресора.

Нагадаємо, у травні 2022 року Фокус уже пояснював, що компенсацію в рамках "єВідновлення" виплатять усім громадянам України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій, але підлягає відновленню. Однак у пріоритеті учасники бойових дій, люди з інвалідністю, ветерани, члени сімей загиблих військових та інші.