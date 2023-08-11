Українці обманювали державу з виплатами для ВПО: що відомо (відео)

За підсумками перших результатів верифікації внутрішньо переміщених осіб виявилося, грошову допомогу продовжують отримувати померлі та особи, які виїхали за кордон.

Під час верифікації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з'ясувалося, скільки громадян незаконно отримують держнаву грошову допомогу. Про це 10 серпня 2023 року повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,

Перевірка ВПО, за словами Верещук, розпочалася у перший день серпня. Перші результати верифікації виявили, що 10 тисяч осіб, які вважаються померлими, продовжують отримують держвиплати.

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"10 тисяч людей, які в РАЦСІ у нас рахуються як такі, що померли, тобто є свідоцтво про смерть, але вони отримують такі виплати. А ще 105 тисяч – це ті, хто виїхали, живуть понад рік за кордоном. Тобто оформили ВПО, отримують гроші з України, але живуть понад рік за кордоном. Ми розуміємо, що можливо, людям необхідні ці гроші. Але ми дуже хочемо, щоб це було справедливо", – розповіла Верещук.

Чиновниця також нагадала, що з 1 вересня виплати припинять ще деяким категоріям ВПО, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без державної допомоги.

"Якщо людина отримує навіть 50 тисяч гривень зарплати, їй не потрібні 2 тисячі гривень від держави. Будьмо щирі. Якщо у людини були кошти на новий автомобіль, з того часу, як почала діяти постанова про скасування виплат, тобто з 15 липня 2023 року. От якщо ми з'ясуємо, що людина купила у цей період з 15 липня авто і претендує на виплати, або будинок за 50 тисяч доларів, а після цього претендує на 2 тисячі – це не чесно", – пояснила вона.

Як відмовитись від виплат ВПО з-за кордону

8 серпня 2023 року у Мінреінтеграції звернулись до ВПО, які перебувають за кордоном та запропонували відмовитись від виплати держдопомоги. У відомстві пояснили, що зробити це можна дистанційно:

оформити відмову електронним листом, який надсилається на електронну адресу органу соцзахисту, у якому людина зареєстрована;

відмовитись від виплат через портал або вебдодаток "Дія" (якщо є доступ до мережі, відповідна техніка та ідентифікаційний код).

Зазначимо, що крім українців, які тимчасово проживають за кордоном, відмовитись від отримання допомоги від держави мають ще деякі категорії громадян. А саме:

ті, які виїхали за кордон на постійне місце проживання;

які перебувають за кордоном понад 30 діб;

які перебувають за кордоном більш ніж 30 днів впродовж шести місяців поспіль, коли отримувати кошти.

Нагадаємо, що з серпня уряд змінив період отримання виплат на проживання ВПО — тепер їх нараховуватимуть трохи пізніше. Також нагадаємо, що в Україні вирішили відтермінували нові правила допомоги ВПО. Мова про норми, які спрощували оформлення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в країні.