В Україні зросте мінімальна вартість алкоголю: у Мінекономіки пояснили підвищення цін

Сьогодні розмір мінімальної вартості алкоголю, як вважають у Мінекономіки, не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію напоїв на ринку.

В Україні мають намір підвищити мінімальні ціни на алкоголь, які не переглядалися з 2017 року. Через це держава недоотримує податки, а покупців масово реалізують фальсифікат. Пресслужба Мінекономрозвитку на сайті повідомила подробиці.

Уряд 9 серпня ухвалив відповідну постанову. У документі вказано, що відбудеться підвищення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Проєкт постанови зник із сайту Мінекономіки. Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк пояснив журналістам UBR, що підвищення цін на алкоголь в Україні це питання часу.

Ймовірні показники зростання мінімальної ціни на таку продукцію:

вина – у 62%;

сидр і деякі продукти бродіння – на 61-71%.

шампанське та ігристі вина – на 28%;

віскі, ром і джин – на 25%;

горілка і лікеро-горілчані – на 13%;

коньяк і бренді – на 11-12%.

У повідомленні Мінекономіки йдеться про те, що у листопаді 2016 року було запроваджено мінімальні ціни на алкогольну продукцію. У 2017 році відбулося зростання ставок акцизного податку на переважну більшість алкогольних напоїв (горілку, лікеро-горілчані вироби, вина, коньяк, тощо).

Відбулося і зростання показників інших складових ціни. Сьогодні розмір мінімальної вартості, на думку відомства, не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв на ринку.

У Мінекономрозвитку отримали численні звернення учасників ринку, які наголошували на тому, що їхні операційні витрати не покриваються мінімальними цінами. На думку асоціацій виробників алкогольної продукції, з боку легальних виробників послаблюється конкуренція, а частка недобросовісних виробників зростає. Це відбувається, оскільки компанії здатні скорочувати власні операційні витрати шляхом придбання необлікованого спирту, ухилятися від сплати податків, використовувати сурогатні речовини для виробництва контрафактної продукції.

Нагадаємо, у липні в Мінекономіки заявили, що мають намір переглянути мінімальну вартість на алкогольні напої в Україні. Згідно з проєктом постанови, якщо перегляд цін відбудеться, то 0,5 літра найдешевшої горілки коштуватиме 101 гривню.