В Україні хочуть переглянути мінімальні ціни на алкоголь: як подорожчає горілка, віскі та коньяк

Якщо перегляд цін відбудеться, то найдешевша горілка в Україні (пляшка 0,5 літрів) коштуватиме 101 гривню.

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У Міністерстві економіки хочуть переглянути мінімальні ціни на алкоголь у бік збільшення. Про це йдеться в проєкті постанови, який 12 липня опубліковано опублікувало на сайті відомства для обговорення.

Що і як подорожчає?

Згідно з проектом постанови, якщо перегляд цін відбудеться, то 0,5 літра найдешевшої горілки в Україні коштуватиме 101 гривню. Подорожчання становитиме 12 гривень.

Мінімальні ціни на коньяк підскочать на 11-12% залежно від кількості зірочок. Віскі, ром і джин подорожчають приблизно на 25%, а на ігристі вина — на 28%.

Звичайні вина після підвищення подорожчають — на 62%. Сидр, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% будуть дорожчими на 61-71%.

Навіщо потрібні зміни?

У Міністерстві економіки пояснюють, що мінімальні ціни на алкоголь настав час переглянути на тлі змін, які відбулися в соціально-економічній та податковій сферах. Так, наприклад, подорожчали складові ціни на:

сировина;

комплектуючі;

енергоносії;

витрати на оплату праці.

"Розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам господарюючих суб'єктів на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", — сказано в повідомленні.

Крім того, у Міністерстві вважають, що підвищення мінімальних цін на алкоголь збільшать надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 500 млн грн.

До слова, наприкінці червня цього року нардепи ухвалили законопроєкт №5762, який, за словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данила Гетьманцева, пом'якшить регулювання для малого бізнесу, який займається виробництвом і продажем алкоголю.

Зокрема, у законопроєкті:

надається право малим виробникам дистилятів подавати звіт про обсяги виробленої та реалізованої продукції щокварталу, а не щомісяця;

штраф за неподання або неправильне подання такої звітності зменшено з 17 500 до 1 020 грн;

вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями знижено з 500 тис. грн до 30 тис. грн;

для виробництва алкогольних напоїв дозволено використовувати всі спиртові дистиляти на основі сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо також, протягом року в Україні суттєво подорожчали продукти харчування та напої — на 20,1%. Рекордсменом зростання цін, як свідчать дані Держстату, стали яйця.