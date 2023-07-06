Вино, пиво, самогон: чи впадуть ціни на алкоголь в Україні цього року

Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону, який спрощує умови виробництва та реалізації алкогольних напоїв для малого бізнесу. Підприємці прогнозують розквіт крафтових виробництв алкоголю, та деякі експерти кажуть – це лише призведе до буму самогоноваріння.

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Народні депутати ухвалили в цілому 29 червня законопроєкт №5762 щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва. Закон має вступити в дію через три місяці після його опублікування, тобто, теоретично на початку жовтня 2023 року.

Як повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев, проєкт націлений пом’якшити регулювання для малого бізнесу, який займається виробництвом та продажем алкоголю.

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Зокрема, у законопроєкті:

надається право малим виробникам дистилятів подавати звіт про обсяги виробленої й реалізованої продукції щоквартально, а не щомісяця;

штраф за неподання або неправильне подання такої звітності зменшено з 17 500 до 1 020 грн;

вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями знижено з 500 тис. грн до 30 тис. грн;

для виробництва алкогольних напоїв дозволено використовувати усі спиртні дистиляти на основі сільськогосподарської продукції.

Збитки виноробів, спричинені військовою агресією рф, перевищують 10 млрд доларів Фото: pexels.com

Боротьба з фальсифікатом чи розвиток "наливайок": які наслідки матиме ініціатива

Підтриманий нардепами законопроєкт №5762 створить справедливі та конкурентоздатні умови для малих виробництв дистилятів, вважають в Українському союзі промисловців і підприємців.

Зниження вартості ліцензії стримулюватиме крафтове виробництво алкоголю, переконані в УСПП

"Перш за все, збільшиться кількість виробництв, які критично скоротилися з початку пандемії, а потім повномасштабного вторгнення рф. Адже більшість українських виробників алкоголю – винороби – зосереджувалися на півдні України, а також в Закарпатті. Військова агресія рф, воєнні дії на півдні спричинили значні збитки галузі, які перевищують 10 млрд доларів. Кількість виробників скоротилася вдвічі", — зауважили в пресслужбі організації.

Разом з тим, зменшення вартості ліцензії дасть поштовх для відкриття чи масштабування крафтових виробництв алкоголю, створюватимуться нові робочі місця в галузі, кажуть в УСПП.

Якісний ліцензований алкоголь може подешевшати на 15%, кажуть в УСПП, однак деякі економісти не радять сподіватися на зниження цін

Деякі експерти скептично оцінили спроби ВРУ допомогти малому бізнесу розвивати алкогольні виробництва. На практиці все може обернутися не легалізацією продукції, а розвитком "наливайок", переконаний економіст Андрій Новак.

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"Швидше за все, нас чекає чергова хвиля відродження самогоноваріння, особливо в сільській місцевості, а також великий ризик контрафактної продукції. Вона й так займає велику частку на ринку, а якщо зробити більш лояльні умови для виробництва й продажу, є ризик її збільшення", — вважає Новак.

Чи отримають українці дешевший алкоголь?

За прогнозними розрахунками УСПП, за умов зваженої податкової політики, відсутності безпідставних перевірок, хороших умов кредитування, вдасться здешевити вартість якісних, ліцензованих алкогольних виробів щонайменше на 15%.

Україна зобов'язана прирівняти ціни на алкоголь та тютюн до європейських через поступове підвищення акцизів.

Однак опитані Фокусом економісти вважають, що дешевого алкоголю, як і тютюну, українці не побачать. Оскільки в ЄС, куди прагне Україна, дотримуються політики збільшення акцизів.

"Україна має зобов'язання перед ЄС у межах зони вільної торгівлі. Воно стосується того, що Україна має поступово через акцизи за десять років прирівняти ціни на алкоголь та тютюн до європейських. Суть європейської політики — чим дорожчі шкідливі товари, тим нижче їх споживання і менший негативний вплив на здоров'я людей", — зауважив економіст Андрій Новак.

Україна зобов'язалася перед ЄС підвищувати акциз на алкоголь, тому спиртне лише дорожчатиме

"Можливе певне зниження цін на дешевий неякісний алкоголь. Проте на суттєве зниження цін розраховувати не варто. Адже вартість сировини постійно зростає, як і вартість електроенергії, води та пального. Тому в перспективі ціни навіть на дешеві сорти алкоголю будуть зростати", — додав економіст Олександр Хмелевський.

Боротьба з фальсифікатом може обернутися розвитком самогоноваріння в селах, каже економіст

Нагадаємо, впродовж року в Україні суттєво подорожчали продукти харчування та напої – на 20,1%. Рекордсменом зростання цін, як свідчать дані Держстату, стали яйця.

Раніше експерти розповіли Фокусу, що для всіх трьох типів підакцизної продукції — пального, алкоголю і сигарет — в Україні варто ввести механізм стимулювання покупця до перевірки фіскальних чеків у вигляді фінансової лотереї або кешбеку. Таким чином споживач мотивується вимагати чек та перевіряти, чи не є він псевдофіскальним.