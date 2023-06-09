Інфляція сповільнюється, але ціни не тішать: як в Україні дорожчають продукти

Деякі продукти харчування, наприклад, яйця, продовжують дивувати українців своєю ціною. Як продовжують змінюватись ціни на інші товари і що відбуватися з інфляцією — розбирався Фокус.

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В Україні продовжує сповільнюватись інфляція. Так, у травні 2023 року її рівень становив 15,3% у річному вираженні — це на 2,6 процентних пунктів менше, ніж у квітні. Втім, впродовж року в Україні суттєво подорожчали продукти харчування та напої – на 20,1%. Рекордсменом зростання цін, як свідчать дані Держстату, стали яйця.

Які продукти ще подорожчали:

яйця — вартість за рік "злетіла" на 124,9%;

овочі – на 28,1%;

м'ясо та м'ясні продукти — на 24,1%

риба та продукти з риби – на 22,3%.

Рівень інфляції у травні 2023 року у травні 2023 року становив 15,3% у річному вираженні Фото: Держстат

Цікаво, що у місячному розрізі яйця подешевшали. Так, у травні, якщо порівнювати з квітнем, їхня вартість знизилася на 22,7%, чого, втім, не вистачило, щоб нівелювати рекордне річне зростання цін.

Річне подорожчання інших продуктів харчування коливалося в діапазоні від 7,4% до 21%. Винятком стала соняшникова олія, яка подешевшала протягом року на 0,5%.

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Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів протягом травня стала більшою на 1,2%. А ось одяг та взуття подешевшали на 1,6%. Наприклад, взуття – на 1,9%, одяг – на 1,4%.

Що буде з цінами в Україні до кінця року

В експертному середовищі очікують подальше уповільнення інфляції в Україні в наступні місяці та переглядають свої прогнози на краще. Зокрема, Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік з 18,7% до 14,8%.

"Загалом, ми погоджуємося з такою логікою, тому що фактичний темп інфляції сповільнився до 0,2% у квітні до березня. Таким чином, якщо не відбудеться різке підвищення цін на енергоресурси на світових ринках, споживчі ціни в багатьох категоріях можуть залишитися щодо стабільними до кінця року", – розповів Фокусу у травні 2023 року директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, також поділяв оптимізм НБУ та прогнозував суттєве уповільнення темпів зростання цін цього року. На його думку, різких та несподіваних стрибків цін на окремі продукти, як це було з гречкою, курячими яйцями та цибулею, до кінця 2023 року малоймовірні.

Раніше Фокус пояснював, наскільки сильно в Україні змінилася вартість комунальних послуг. Як свідчать дані Держстату, комуналка за рік подорожчала загалом на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021 року).