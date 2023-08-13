В Україні можуть скасувати фіксований курс долара: що придумали в Нацбанку

У відомстві стверджують, що перейдуть до більш гнучкого курсу, коли будуть сформовані відповідні умови. Але за такого режиму вартість валюти може як посилюватися, так і ставати дешевшою.

НБУ готується до скасування фіксованого курсу долара після того, як півтора року тому було ухвалено таке рішення. Таким чином регулятор планує перейти до більш гнучкого обмінного курсу іноземної валюти, пише "РБК-Україна".

Після того, як буде скасовано фіксований курс долара, то реагуючи на ситуацію на валютному ринку, цей курс може почати коливатися як у бік збільшення, так і в бік зменшення вартості щодо гривні.

Згідно з відповіддю НБУ, коли будуть належні умови, то національний регулятор перейде до більш гнучкого курсу долара щодо гривні. Тож, реагуючи на зміни балансу попиту та пропозиції на американську валюту, ринковий курс долара може змінюватися, тобто може відбутися як зростання курсу, так і його зниження.

На початковому етапі після можливого скасування фіксованого курсу долара, НБУ зберігатиме активну присутність на валютному ринку, щоб у такий спосіб компенсувати нестачу іноземної валюти та обмежити коливання курсу.

НБУ готується до скасування фіксованого курсу долара після того, як півтора року тому було ухвалено таке рішення. Таким чином регулятор планує перейти до більш гнучкого обмінного курсу іноземної валюти.

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, курс долара щодо гривні було зафіксовано на рівні 29,25 гривень за 1 долар. У липні 2022 року НБУ встановив новий фіксований курс — 36,57 гривень за 1 долар. Відтоді в економіці України багато чого змінилося, тому НБУ ухвалив рішення підготуватися до скасування фіксованого курсу. Але цей перехід буде можливий у разі сприятливих макроекономічних і фінансових умов.

Нагадуємо, що реальна зарплата в Україні повернулася на рівень до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила голова правління Ліги банків України Олена Коробкова. Водночас багато українців усе ще залишаються без роботи через масштабні руйнування виробничої, транспортної, соціальної, житлової та іншої інфраструктури.

Нагадуємо, що в Міністерстві соціальної політики продовжують пенсійну реформу, яка має завершитися 2028 року. Після цього деякі українці зможуть вийти на заслужений відпочинок у будь-якому віці.