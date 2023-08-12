Пенсії в Україні: коли і як можна буде оформити пенсію незалежно від віку

У Міністерстві соціальної політики продовжують пенсійну реформу, яка повинна буде закінчитися 2028 року. Після цього деякі українці зможуть вийти на заслужений відпочинок у будь-якому віці.

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Українці зможуть виходити на пенсію незалежно від свого віку, але зміни почнуть діяти не одразу і включають у себе деякі нюанси. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійний вік та право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу і становить 60, 63 та 65 років.

Не потрібно буде прив'язувати вихід на заслужений відпочинок до свого віку вже за років. У Міністерстві соціальної політики зазначали, що зміни набудуть чинності 2028 року.

При цьому, громадянам потрібно буде мати від 40 років трудового стажу. Кожен випадок розглядатимуть в індивідуальному порядку. Там враховуватимуть як стаж, так і розмір заробітної плати, з якої сплачувалися страхові нарахування.

Пенсії в Україні: скільки років стажу необхідно у 2023 році

У 2023 році вихід на пенсію відбувається ще за старими правилами. У 60 років це можуть зробити громадяни, які мають за плечима не менше 30 років стажу. 63-річним українцям необхідно вже щонайменше 20 років стажу, а ось 65-річним — щонайменше 15.

Ті українці, які до 65 років так і не змогли накопичити хоча б 15-річний стаж роботи, отримуватимуть спеціальну соціальну допомогу від держави, що формується на рівні прожиткового мінімуму.

Нагадуємо, починаючи з серпня, починають виплачувати новий розмір пенсії деяким категоріям українців. Також наприкінці літа громадяни з особливими заслугами можуть отримати додаткові виплати, а також люди з інвалідністю — про це йдеться в матеріалі Фокуса.