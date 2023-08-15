Вкладникам банку "Конкорд" повертають гроші: про що потрібно знати

Вкладники ліквідованого банку зможуть отримати свої кошти в одному з 12 банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому вкладникам дозволять самостійно обирати відповідний банк.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у серпні почне виплачувати кошти вкладникам ліквідованого комерційного банку "Конкорд". Про це повідомляє пресслужба фонду.

Зазначається, що виплати стартують з наступного тижня, а поки триває процес формування реєстру вкладників.

"Після оголошення про початок виплат вкладники банку — фізичні особи, зокрема фізичні особи-підприємці, — зможуть отримати свої кошти в одному з 12 банків-агентів Фонду. Вкладник сам обирає банк і відділення, в якому хоче отримати гроші. Також є можливість отримати гарантоване відшкодування від фонду дистанційно. Таку послугу на сьогодні надають п'ять банків-агентів", — сказано в повідомленні.

Загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам банку, призначена до виплат, становить 639 млн грн. Оскільки діє норма про повне відшкодування за вкладами на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення, кожен вкладник отримає від фонду кошти в повному розмірі вкладу. Враховуватимуться і відсотки, які були нараховані на день ліквідації банку.

"У Фонду є кошти, щоб виплатити повну суму відшкодування всім вкладникам", — наголосила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування Ольга Білай.

Що сталося з банком "Конкорд"?

У перший день серпня 2023 року з'явилася інформація, що Нацбанк України відкликає ліцензію в комерційного банку "Конкорд" і вирішив ліквідувати фінустанову. Причина для такого рішення — банк систематично порушував українське законодавство, про що свідчить, зокрема, штраф у розмірі 60,4 млн грн, призначений банку Нацбанком у липні 2022 року (тоді банк звинуватили в порушенні вимог щодо незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками та в неналежному виконанні обов'язку здійснювати вивчення клієнтів).

Позбавивши ліцензії банк ще й оштрафували на 400 тис. грн за те, що всі грошові перекази були без інформації про одержувачів і відправників грошей.

Хто володів акціями банку "Конкорд"?

За даними Youcontrol, власницями АТ "АКБ "Конкорд" є дві мешканки Дніпра — Юлія (43,77%) та Олена (56,23%) Соседки.

Юлії Сосідці близько 56 років, її спеціалізація - гідротехніка. У неї є досвід роботи вчителем математики, а також у неї є економічна спеціальність. З минулого року вона працювала на високих посадах у різних фінустановах. У банку "Конкорд" — з 2011 року в наглядовій раді.

Олена Сусідка теж дніпрянка, їй 48 років. Вона працювала бухгалтером-економістом, а потім здобула економічну освіту і 2002 року прийшла в банківську сферу. У банку "Конкорд" вона з'явилася 2008 року, коли стала головою Наглядової ради.