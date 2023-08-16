Йде до Босфору: перше судно вийшло через новий гуманітарний коридор з Одеси, — Зеленський

За словами президента, для України є принциповим безпечне судноплавство в Чорному морі. У Міжнародній морській організації закликали Росію припинити погрози на адресу цивільних суден.

Перше цивільне судно успішно пройшло через новий український гуманітарний коридор, покинувши Одеський порт, і прямує в Босфор. Про це в середу, 16 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору", — повідомив президент.

Згідно із заявою президента, Україна заздалегідь повідомила Міжнародну морську організацію про початок функціонування цього коридору. Зі свого боку відомство підтвердило суверенні права України у сфері навігації та закликало Росію припинити погрози і дотримуватися міжнародних конвенцій.

"Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України і наших партнерів. Свобода і безпека мореплавства — фундаментальні принципи міжнародних відносин", — резюмував український лідер.

Судно з Одеси йде під прапором Гонконгу

16 серпня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно-контейнеровоз JOSEPH SCHULTE під прапором Гонконгу.

"Контейнеровоз, який перебував у порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту — понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством", — повідомив міністр.

Судячи з даних MarineTraffic, судно зараз проходить недалеко від румунського міста Сфинту-Геоорге.

JOSEPH SCHULTE на карті морського трафіку Фото: Captain-Khayyam JOSEPH SCHULTE на карті морського трафіку Фото: Captain-Khayyam

Нагадаємо, 10 серпня у Військово-морських силах ЗС України затвердили тимчасові маршрути для комерційних суден, що рухаються з українських портів.

Нагадаємо також, що в липні Росія припинила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Заява була зроблена Міністерством оборони РФ, згідно з якою, починаючи з 20 липня, кораблі, що прямують в акваторію Чорного моря і прямують в українські порти, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.