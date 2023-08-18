Мінімальна і середня зарплата: стало відомо, як розмір пенсії залежить від доходів

Наразі для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 30 років стажу, у 63 роки — від 20 до 30 років стажу, у 65 років — від 15 до 20 років стажу. Людина, яка отримує мінімальну зарплату, отримуватиме пенсію в розмірі 2093 гривень.

Громадянин України, який вносить внески середньої зарплати, на період своєї пенсії зможе розраховувати на виплату, що становить близько 29% від звичайного доходу. Наразі ця сума становить 4,5 тис. гривень. Водночас людина, яка офіційно заробляє мінімальну зарплату, отримуватиме пенсію в розмірі всього 2093 гривні. Про це стало відомо з матеріалу видання OBOZREVATEL.

У джерелі зазначають, що для того щоб отримувати пенсію в розмірі 10 тис. гривень, необхідно мати офіційний дохід, з якого сплачуються внески, що становить 33,3 тис. гривень.

В Україні щонайменше половина громадян у віці 60 років не зможе вийти на пенсію. Щороку вимоги для можливості виходу на пенсію посилюються, і до 2028 року необхідно буде мати стаж роботи в розмірі 35 років. Слід зазначити, що виконати таку вимогу зможе лише 50% населення України в кращому разі.

Нині в Україні існують такі вимоги для виходу на пенсію:

для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати стаж роботи в розмірі 30 років;

для виходу на пенсію в 63 роки потрібно мати стаж від 20 до 30 років;

для виходу на пенсію в 65 років стаж роботи має становити від 15 до 20 років.

У 2017 році було ухвалено реформу, згідно з якою щорічно вимоги до стажу для виходу на пенсію збільшуються на 12 місяців, тобто на рік. Ці заходи передбачали стимулювання громадян України до офіційного працевлаштування. Однак через несприятливі обставини, як-от пандемія коронавірусу і повномасштабна війна, багато українців опинилися в складній ситуації і були позбавлені можливості офіційно працювати.

Наразі середній стаж роботи, який мають українці при виході на пенсію, становить 32 роки. Це означає, що через два роки безліч пенсіонерів не зможуть виконати норми для виходу на пенсію вчасно. Прогнозується, що 2028 року настане критичний момент, коли багато громадян не зможуть відповідати вимогам для виходу на пенсію.

Нагадуємо, для деяких категорій пенсіонерів індексація виплат відбулася тільки в липні 2023 року, але певні громадяни додаткових грошей взагалі не отримали.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою встановив додаткові одноразові соціальні виплати в серпні, при цьому розмір виплат коливається від 450 грн до 3100 грн.