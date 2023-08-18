Рахунок під контролем: як та коли держава отримує доступ до банківських даних громадян

В Україні законодавство захищає банківські дані громадян, тобто діє банківська таємниця. Проте у держави є право втрутитися та дізнатися і про стан рахунку, і про транзакції. Коли таке можливо?

Отримувати дані про операції по рахунках громадян в Україні мають право контролюючі й правоохоронні органи за рішенням суду. Про це йдеться у статті Фокусу "Виплати гарантовано. Чи перевіряє держава банківські рахунки українців".

"Рішення суду може бути видано на підставі підозри у кримінальному правопорушенні, злочині, корупційному діянні, у такому випадку виписки по рахунках у банках є доказами у справі", — розповідає податкова консультантка Олександра Томашевська.

Стаття 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" зобов’язує банки забезпечити конфіденційність банківських даних громадян. Але також є інші закони, що дозволяють розкриття інформації у певних випадках.

"В Україні запит на отримання виписки по банківському рахунку фізичної особи можуть подавати різні державні органи та установи в різних випадках", — каже Нікіта Муренко, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери".

Зокрема, Нацбанк може в рамках законодавства про фінансовий моніторинг дізнаватися про рахунки тих чи інших громадян, а суди – запитувати від банків виписку по банківському рахунку, якщо йдеться про рахунок як один з доказів у кримінальних, цивільних чи адміністративних справах. Також отримувати від банків інформацію про рахунки фізичних осіб можуть виконавча служба та правоохоронні органи.

"Проте запит на отримання виписки по банківському рахунку фізичної особи може бути здійснений тільки відповідно до вимог законодавства та в рамках повноважень, наданих державним органам", — зауважив Нікіта Муренко.

Юристи також зазначили, що отримувати дані про банківські рахунки громадян можуть НАБУ, БЕБ, СБУ, ДБР та інші державні структури, але лише за умови отриманого ними рішення суду.

"Між іншим, дані про рух і операції коштів на рахунках у банках не є у переліку банківської таємниці відповідно до закону України "Про банки і банківську діяльність", і процедури розкриття банками цієї таємниці не поширюються на відомості про рахунки громадян. Але якщо говорити про тренд прозорості, то, без сумніву, у майбутньому будуть тенденції до посилення моніторингу і контролю за операціями по рахунках фізичних осіб, буде більше запитань щодо співставності операцій та джерел походження коштів на рахунках громадян", — зазначила Олександра Томашевська.

Раніше Фокус писав, що у Мінреінтеграції повідомили про певні зміни в порядку виплат допомоги на проживання ВПО. Зміни стосуються дати отримання грошей, порядку нарахування та продовження виплат, а також того, хто втратить право на допомогу.

Також повідомлялось, що іноземні банки масово закривають рахунки клієнтів-росіян, яким надсилають повідомлення про припинення співпраці.