Як українцям, які перебувають за кордоном, оформити пенсію: пояснення ПФУ

Пенсійний фонд перейшов на екстериторіальний принцип роботи. Громадянин може звернутися до управління ПФУ, яке до нього найближче, не зважаючи на те, де він прописаний.

Через повномасштабне вторгнення Росії до України чимало українців змушені були виїхати за кордон. Серед них і люди, які досягли пенсійного віку. В ПФУ зазначають, що провели планомірну роботу, щоб мінімізувати необхідність людині особисто звертатися до управління Пенсійного фонду, щоб оформити пенсію. Про це "Українському радіо" розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Як оформити пенсію через вебпортал

Для оформлення пенсії громадяни можуть звернутися через вебпортал електронних послуг ПФУ.

"Для цього, звісно, потрібно мати кваліфікований електронний підпис, скановані документи, які визначають право на пенсію — паспорт, код, документи про стаж. Якщо мало місце навчання, то це можуть бути документи про навчання — диплом, свідоцтво. Також обов'язково має бути документ, який визначить, як людина хоче отримувати пенсію — через пошту або рахунок в банку. Втім, перелік документів насправді невеликий", — розповідає Ірина Ковпашко.

Вона зазначає, що у випадку електронного звернення можуть виникнути питання, якщо в людини немає трудової книжки. Але, заспокоює Ірина Ковпашко, нещодавно ВРУ внесла зміни до закону щодо призначення пенсій з тих чи інших строків.

"На період військового стану людині дано можливість, наприклад, пенсію за віком отримувати з дня, що слідує за днем досягнення пенсійного віку. Якщо людина звернеться в період військового часу, то незалежно від того, скільки пройде — 3,5,8 місяців. Головне, щоб на 24 лютого 2022 року не закінчився трьохмісячний термін для звернення. Фактично продовжено можливість гарантовано отримати пенсію, не втрачаючи жодного дня", — пояснила Ковпашко.

Крім цього зараз в Україні ПФУ перейшов на екстериторіальний принцип роботи. Громадянин може звернутися до будь-якого управління Пенсійного фонду, яке до нього найближче, не зважаючи на те, де він прописаний.

Як оформити пенсію поштою

Оформити пенсію українці за кордоном можуть також поштою. Для цього спочатку необхідно провести верифікацію особи у відповідних посольствах чи консульствах і отримати довідку про перебування особи в живих.

"Існує певний перелік країн, з якими Україна уклала міждержавні договори. Якщо той, хто виїхав, за кордон має офіційний дозвіл на проживання в країні, то він має право, звернувшись через відповідну установу країни проживання, з якою укладено договір, попросити, щоб виплата здійснювалася туди. Пенсійний фонд переводитиме кошти в країну проживання, з якою укладено договір. Виплата буде йти людині на її рахунки, які вона відкриє в країні проживання. Це, наприклад, Литва, Латвія, Естонія, Португалія, Чехія, Іспанія, Словаччина, Болгарія", — розповіла Ірина Ковпашко.

Нагадуємо, для деяких категорій пенсіонерів індексація виплат відбулася тільки в липні 2023 року. Такоє є категорії громадян, яким пенсії взагалі не підвищували.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою встановив додаткові одноразові соціальні виплати в серпні. Розмір виплат коливається від 450 грн до 3100 грн.