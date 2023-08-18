Даремно старався: партнер Абрамовича програв у суді у справі про скасування санкцій

Юрист бізнесмена намагався переконати суд, що у Швідлера немає жодних зв'язків із президентом РФ Путіним, він не бере участі в російській політиці, а через санкції його підопічний втратив можливість керувати своїми активами.

Високий суд у Лондоні відмовився підтримувати позов ділового партнера Романа Абрамовича Євгена Швидлера щодо скасування британських санкцій. Про це 18 серпня повідомляє агентство Reuters.

Журналісти зазначають, що ця справа — перший серйозний виклик британським санкціям, які запроваджували після повномасштабного російського вторгнення в Україну проти людей і компаній, яких підозрюють у зв'язках із Кремлем і президентом РФ Володимиром Путіним. Запроваджуючи санкції проти Швидлера, Велика Британія зважала на його посаду директора російського виробника сталі Evraz, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі.

Також, за даними британської влади, Євген Швідлер був причетний до російської нафтової компанії "Сибнефть", яку Роман Абрамович продав у 2005 році. Це стало доказом того, що він отримав фінансову вигоду від Абрамовича.

Юрист бізнесмена Майкл О'Кейн під час судового засідання заявив, що Швідлер не має жодних стосунків із президентом РФ Володимиром Путіним, і не бере участі в російській політиці. Санкції позбавили бізнесмена можливості розпоряджатися активами і вести бізнес, а також зруйнували його репутацію.

Після оголошення вироку адвокат сказав, що його клієнт оскаржить рішення.

Хто такий Євген Швідлер

Нафтовий магнат Швидлер, статки якого журнал Forbes оцінює в 1,6 мільярда доларів. У 2022 році стало відомо, що він є бізнес-партнером Романа Абрамовича, тож проти Євгена Швідлера ввели санкції. Два його приватні літаки було заарештовано.

Крім того, його яхтам і літакам було заборонено входити в порти, літати в повітряному просторі Великої Британії і сідати в аеропортах країни.

До слова, щоб рішення про націоналізацію активів росіян в Україні не були в майбутньому скасовані міжнародними інстанціями, потрібно впровадити відносно швидку процедуру перегляду санкцій у досудовому порядку. Про це 2 серпня писав Фокус у статті "Російські мільярди. Чому пробуксовує конфіскація активів РФ в Україні".

"Особа, до якої застосовано санкції, може надати докази безпідставності їхнього застосування, а держава — самостійно виправити помилку та відновити порушені права", — пояснила Ірина Кобець, радник LCF Law Group, керівник судової практики.

Нагадаємо, 12 липня журналісти Reuters повідомляли, що російський бізнесмен, екс-власник лондонського "Челсі", Роман Абрамович зареєстрував скаргу на санкції ЄС у Загальному суді Європейського Союзу.

А 20 липня Велика Британія скасувала персональні санкції, введені щодо російського бізнесмена і засновника банку "Тінькофф" Олега Тінькова.