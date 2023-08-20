На місці і не готівкою: у Києві запустили онлайн оплату штрафів за безквитковий проїзд

У транспорті "Київпастрансу" з'явилася нова функція для сплати штрафу за безквитковий проїзд. Фокус розповідає, як нею скористатися.

У Києві у жителів та гостей міста з'явилася можливість по-новому оплачувати штрафи за проїзд без квитка в громадському транспорті. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що на всіх маршрутах комунального транспорту запрацювала онлайн-система оплати штрафів. В автобусах, трамваях і тролейбусах тепер з'являться інформаційні плакати з реквізитами, за допомогою яких можна заплатити за безквитковий проїзд. Також на плакатах будуть розміщені QR-коди, за допомогою яких штраф можна буде оплатити в кілька кліків.

У КМДА кажуть, що в графі "Призначення платежу" пасажиру-безбілетнику потрібно обов'язково вказати номер квитанції, а оплату за штраф потрібно проводити в присутності контролера. Наразі штраф за безквитковий проїзд по Україні становить двадцятикратний розмір від вартості проїзду.

Зазначимо, що раніше платити штраф за безквитковий проїзд у Києві оплачували контролеру готівкою, а онлайн оплата була недоступною.

Наразі штраф за безквитковий проїзд Україною становить двадцятикратний розмір від вартості проїзду.

До слова, 18 липня в КМДА розповіли, чи стане проїзд у громадському транспорті безкоштовним. Як пояснив голова Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, майже половина пасажирів, які користуються громадським транспортом столиці — пільговики.

Також нагадаємо, 15 серпня голова департаменту транспортної інфраструктури КМДА заявив в інтерв'ю, що влада планує підвищити ціну на проїзд у громадському транспорті до 30 гривень. Він пояснив, що це дасть змогу замінити маршрутки на тролейбуси з автономним ходом.

Але вже 17 числа у прес-службі департаменту транспортної інфраструктури КМДА спростували слова начальника відомства заявивши, що тариф на проїзд у громадському транспорті столиці залишиться без змін до скасування воєнного стану.