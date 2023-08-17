У Києві можуть підняти проїзд у громадському транспорті до 30 гривень: у КМДА назвали причину
За словами директора Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, у влади є план щодо повної заміни маршруток, однак це потребує відповідних вкладень.
У Києві найближчим часом може зрости вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна може доходити до 30 гривень. На цю тему висловився директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю "Радіо Київ — 98" 15 серпня.
За його словами, якщо зараз вартість однієї поїздки становить 8 гривень, то в недалекому майбутньому це буде 30. Відбудеться це в тому разі, якщо буде реалізовано відповідний план.
Влада може замінити маршрутні таксі на тролейбуси з автономним ходом, але зробити це можна буде лише за умови дорожчого проїзду для громадян.
За словами чиновника, спочатку має бути підняття тарифів, а тільки потім транспорт зможуть привести в належний стан.
"Ми будемо міняти всі маршрутки на комунальний транспорт", — повідомив Руслан Кандибор.
У майбутньому за основу вiзьмуть тролейбуси з автономним ходом, оскільки їхній запуск не потребує великих фінансових вкладень з будівництва контактної мережі. Крім того, це більш екологічний вид транспорту.
"Наприклад, лівий і правий берег ми можемо з'єднати тролейбусом з автономним ходом, найбільший розрив — 11 км безконтактної мережі. Такий тролейбус під'їхав до кінця контактної мережі, опустив пантограф, переїхав на правий берег, відкрив пантограф — поїхав далі. Так ми зможемо виїхати за межі кільцевої дороги і поїхати в Коцюбинське, Бровари, в Бучу, Ірпінь, Крюківщину", — продовжив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Коли це можна буде реалізувати — Руслан Кандибор не відповів.
Нагадаємо, 18 липня в КМДА розповіли, чи стане проїзд у громадському транспорті безкоштовним. За словами директора Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, майже половина пасажирів, які користуються громадським транспортом столиці — пільговики.