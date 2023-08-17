В Киеве могут поднять проезд в общественном транспорте до 30 гривен: в КГГА назвали причину

По словам директора Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, у властей есть план по полной замене маршруток, однако это требует соответствующих вложений.

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В Киеве в ближайшее время может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте. Цена может доходить до 30 гривен. На эту тему высказался директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью "Радио Киев — 98" 15 августа.

По его словам, если сейчас стоимость одной поездки составляет 8 гривен, то в скором будущем это будет 30. Произойдет это в том случае, если будет реализован соответствующий план.

Власти могут заменить маршрутные такси на троллейбусы с автономным ходом, но сделать это можно будет лишь при условии более дорого проезда для граждан.

По словам чиновника, сначала должно быть поднятие тарифов, а только потом транспорт смогут привести в надлежащее состояние.

"Мы будем менять все маршрутки на коммунальный транспорт", — сообщил Руслан Кандибор.

Упор в будущем будет сделан на троллейбусах с автономным ходом, так как их запуск не требует больших финансовых вложений по строительству контактной сети. Кроме того, это более экологичный вид транспорта.

"К примеру, левый и правый берег мы можем соединить троллейбусом с автономным ходом, наибольший разрыв — 11 км бесконтактной сети. Такой троллейбус подъехал к концу контактной сети, опустил пантограф, переехал на правый берег, открыл пантограф — поехал дальше. Так мы сможем выехать за пределы кольцевой дороги и поехать в Коцюбинское, Бровары, в Бучу, Ирпень, Крюковщину", — продолжил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Когда это можно будет реализовать — Руслан Кандибор не ответил.

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Напомним, 18 июля в КГГА рассказали, станет ли проезд в общественном транспорте бесплатным. По словам директора Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, почти половина пассажиров, которые пользуются общественным транспортом столицы — льготники.