Тарифи на електроенергію до кінця 2023 року: у Верховній Раді пояснили, чи підвищать знову ціни

Депутат і член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк розповів, чи планується нове підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Українцям можна не боятися нового підвищення тарифів на світло і подорожчання інших енергоресурсів. Цього не станеться щонайменше до кінця 2023 року, повідомив представник парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк.

Він пояснив, що багатьом громадянам було б складно оплачувати комуналку за новими цінами.

"Багато українців зараз проживають у тимчасовому житлі як ВПО, у них немає постійних квартир. Не у всіх людей є можливість оплачувати послуги за високим тарифом. Тому, найімовірніше, до кінця року тарифи на електроенергію та інші енергоресурси зростати не будуть", — зазначив народний депутат.

Нагорняк також розповів, як в Україні ремонтують пошкоджені російськими обстрілами енергооб'єкти. Він зазначив, що більшість робіт фінансується за рахунок допомоги міжнародних партнерів. Саме тому вартість комунальних послуг залишається на колишньому рівні.

"Будемо сподіватися, що нам цього буде достатньо, щоб покривати всі витрати, які стоять перед енергосектором", — зазначив він.

Що буде з тарифами на комуналку далі

Національний банк України прогнозує, що мораторій на зростання тарифів на оплату комунальних послуг скасують у 2025 році. Як ідеться у звіті НБУ за липень 2023 року, від мораторію відмовляться, оскільки з'явиться "об'єктивна необхідність". Скасування мораторію спровокує подорожчання: газ, гаряча вода і теплопостачання.

У Нацбанку також попереджають, що після скасування мораторію почнеться зростання "адміністративної інфляції" на 19%. Але тарифи змінюватимуться в кілька етапів, подорожчання триватиме кілька років і супроводжуватиметься наданням соціальної допомоги.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не підвищуватимуть тариф на воду до кінця війни. Місцеві бюджети накопичили 150 мільярдів гривень, тому вони можуть самостійно профінансувати водоканали.