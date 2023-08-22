Субсидії переселенцям: українцям пояснили, як отримати пільгу після переїзду

Субсидія надається українцям, яким важко сплачувати самостійно комунальні послуги через різні життєві обставини. Фокус пояснює, чи мають право на пільгу переселенці у 2023 році.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть розраховувати на отримання житлової субсидії на опалювальний сезон 2023/2024. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

За інформацією відомства, внутрішньо переміщені особи без реєстрації, але з фактичним проживанням у житловому приміщенні без договору оренди, можуть отримувати субсидію.

"У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)", — йдеться у повідомленні.

Щоби отримати субсидію, переселенцям потрібно звертатися в один із держорганів:

до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до сервісного центру Пенсійного фонду.

Також житлову субсидію можна оформити онлайн, якщо скористатися наступними сервісами:

порталом Дія;

вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України;

мобільним додатком ПФУ.

Для оформлення пільги потрібно зібрати деякі документи. А саме:

заяву про призначення субсидії;

декларацію про доходи та витрати, в якій, зокрема, декларується склад домогосподарства;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідку про ВПО.

Субсидія при купівлі мотоцикла: чи є проблеми

На початку серпня у Пенсійному фонді пояснили, чи варто розраховувати на субсидію громадянину, який придбав мотоцикл за 21 тисячу гривень (560 доларів).

У держструктурі пояснили, що вартість мотоцикла не перевищує чотирьох мінімальних зарплат, встановленої Урядом на 2023 рік. Зокрема мінімальна заробітна плата у 2023 році — 6 700 гривень, тоді чотири зарплати — 26 800 грн. Отже, оскільки мотоцикл коштує менше, то субсидія збережеться.

Як випливає з пояснення, якщо придбати дорожчий транспортний засіб — наприклад, Honda XR 2022 за 2 700 дол. — то субсидію мали б скасувати.

Нагадаємо, що з 2023 року в Україні запровадили посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення по допомогу, її отримання, а також після відповідних виплат.