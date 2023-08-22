У Києві розтратили понад 12,5 млн грн на запчастинах до карет швидкої допомоги, - прокуратура

До схеми причетне керівництво КО "Київмедспецтранс" і власники п'яти приватних фірм, стверджують в Офісі генпрокурора.

Розтрату 12,6 млн гривень на закупівлі автозапчастин до машин швидкої допомоги викрили в Києві. У причетності до схеми підозрюють керівництво комунальної організації "Київмедспецтранс" і ще шістьох приватних осіб. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

У відомстві розповіли, що загалом у справі проходять 10 осіб — директор, двоє заступників і начальник служби матеріально-технічного забезпечення "Київмедспецтранс", п'ять директорів підконтрольних підприємств і ще один учасник, який контролював їхні дії.

Слідство вважає, що посадовці комунальної організації вирішили привласнити гроші, які виділяли для закупівлі запасних частин до автомобілів швидкої допомоги. Для цього вони з директорами п'яти фірм і ще одним підприємцем створили мережу підконтрольних підприємств, які перемагали на торгах із закупівель автозапчастин і потім поставляли їх за завищеними цінами.

Правоохоронці встановили 22 факти таких закупівель.

Усім учасникам схеми інкримінують привласнення, розтрату або заволодіння майном, підроблення та використання підроблених документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Наразі вирішується питання про відсторонення співробітників комунальної організації від займаних посад та обрання всім десятьом запобіжного заходу.

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Нагадаємо, 17 серпня влада селища Олика у Волинській області оприлюднила тендер на сайті Prozorro, за яким хотіла закупити яйця за ціною 50 гривень за штуку.

Нещодавно Фокус писав про порушення під час закупівель місцевими органами влади. Йдеться про завищені ціни, сумнівні цілі та дискримінаційні вимоги до учасників торгів.