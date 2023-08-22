Зруйнували 116 тисяч цивільних об'єктів: Шмигаль розповів, за що заплатить РФ після війни

За словами українського прем'єр-міністра, концепція Міжнародного компенсаційного механізму передбачає, що Росія заплатить за всю завдану Україні шкоду.

Росія повинна повністю профінансувати відновлення української економіки та інфраструктури. Таку заяву 21 серпня зробив прем'єр-міністр нашої країни Денис Шмигаль.

"З перших днів повномасштабної війни ми говоримо про справедливість як частину нашої перемоги. Саме тому справедливість — один із ключових пунктів формули миру президента Володимира Зеленського", — зазначив він.

За його словами, з лютого 2022 року Росія вчинила в Україні понад 136 тисяч злочинів. Через розв'язану РФ війну загинуло 11 тисяч цивільних людей, з яких понад 500 — діти.

Ще щонайменше 20 тисяч дітей окупанти викрали і насильно вивезли в Росію. Крім того, російська армія зруйнувала під час агресії проти України майже 116 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури.

"Росія повинна заплатити за всі збитки і втрати, які завдала нашому народу. Заплатити за відновлення нашої держави. Ми запропонували світу концепцію Міжнародного компенсаційного механізму. Він має складатися з реєстру збитків, компенсаційної комісії та компенсаційного фонду", — зазначив Шмигаль.

Компенсації шкоди завданої Росією: який механізм виплат

Ще 8 липня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що міністри юстиції G7 під час зустрічі 7 числа узгодили механізм, за допомогою якого можна буде відшкодувати збитки, завдані збройною агресією РФ.

За його словами, такий механізм складається з трьох ключових елементів:

перший елемент — створення реєстру збитків;

створення компенсаційної комісії;

наповнення фінансуванням.

Водночас міністр наголосив, що сума заарештованих активів порівняно невелика з тим, яких збитків зазнала Україна під час війни. Тому дуже важливо, щоб були заарештовані всі активи Російської Федерації на Заході.

Зазначимо, що станом на початок 2023 року Євросоюз і партнери з "Великої сімки" заморозили приблизно 300 млрд євро (311 млрд доларів) резервів російського Центробанку і 19 млрд євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями.

До речі, 3 березня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив завдані Росією збитки в суму 600-750 млрд доларів