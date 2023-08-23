В Україні націоналізували майно російського олігарха на сотні мільйонів гривень

У власність держави перейшов статутний капітал ТОВ "Аерок" у розмірі 437,5 млн гривень, 24 об'єкти і гроші на рахунках.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави майно, що належало російському олігарху Андрію Молчанову. Йдеться про статутний капітал ТОВ "Аерок", що входить до групи компаній "Група ЛСР", у розмірі 437,5 млн гривень, 24 об'єкти майна в Київській та Львівській областях, грошові кошти на рахунках і готову продукцію. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісі генпрокурора.

Правоохоронці розповіли, що компанії "Аерок" належать два газобетонних заводи — в Обухові та Березані Київської області. У травні минулого року ДБР встановило, що отриманий цими підприємствами прибуток спрямовували у вигляді дивідендів і роялті в так звану "материнську компанію" з РФ.

"Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського суспільства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок та оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", — наголосили у пресслужбі ДБР.

В Офісі генпрокурора додали, що "Група ЛСР" бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників так званої "СВО" та інвестує в будівництво житла для військовослужбовців Росії.

Підставою для націоналізації активів стали матеріали кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, 17 серпня глава департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Багатих повідомила, що відомство планує домогтися націоналізації майна Міністерства оборони Білорусі та російської вантажної компанії "Волга-Дніпро". Позови вже перебувають у Вищому антикорупційному суді.

11 липня у ДБР заявили, що Вищий антикорупційний суд за матеріалами бюро дозволив націоналізувати активи кількох наближених до Москви російських бізнесменів на мільярди гривень.