БРІКС запросив шістьох найбільших експортерів нафти приєднатися до блоку (відео)

Фахівці вважають, що розширення призведе до збільшення впливу альянсу на світові справи і може призвести до формування іншого типу глобальної економіки.

Країни БРІКС ухвалили рішення про розширення з 1 січня 2024 року. Вони мають намір запросити вступити до групи найбільших експортерів нафти у світі — Саудівську Аравію, Іран, Єгипет, Аргентину, Ефіопію та Об'єднані Арабські Емірати. Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що майбутнє розширення блоку стане першим з 2010 року.

"Ми досягли консенсусу щодо першого етапу цього процесу розширення, за ним підуть інші етапи", — заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса на спільному брифінгу з іншими лідерами групи.

Він зазначив, що сторони також погодилися з необхідністю перегляду глобальної фінансової архітектури та ключових інститутів, щоб зробити світ справедливішим, інклюзивнішим та представницьким.

Включення Саудівської Аравії, найбільшого світового експортера нафти, в блок з Росією, Іраном, ОАЕ і Бразилією дасть змогу об'єднати кілька найбільших виробників енергоресурсів із найбільшими споживачами з країн, що розвиваються, що додасть блоку величезного економічного впливу. Оскільки більша частина світової торгівлі енергоносіями здійснюється в доларах, розширення блоку також підвищить його здатність переводити торгівлю на альтернативні валюти.

На думку Bloomberg Economics, розширення БРІКС також означатиме збільшення впливу альянсу на світові справи і може призвести до формування іншого типу глобальної економіки.

Зазначимо, що прагнення до розширення групи виходило в основному від Китаю, а Росія і ПАР підтримали його, тоді як Індія побоювалася, що розширення блоку призведе до перетворення групи на рупор Китаю, а Бразилія побоювалася відторгнення Заходу.

БРІКС запросив до блоку шість країн

Нагадаємо, 24 серпня The Washington Post заявив, що глава Кремля Володимир Путін і глава КНР Сі Цзіньпін хочуть перетворити БРІКС на антизахідний блок.

23 серпня агентство Asian News International показало конфуз, який стався на саміті БРІКС, коли охорона накинулася на підлеглого голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.