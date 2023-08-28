Цифра лякає: у Міндовкілля озвучили суму збитків, яких РФ завдала довкіллю

Усього за рік, як зазначив Руслан Стрілець, ця цифра зросла у п'ять разів. Наразі фахівці ще підраховують збитки після підриву Каховської ГЕС.

Через російську армію навколишньому середовищу в Україні завдано збитків на суму 2 трильйони гривень. При цьому підрахунок збитків ще триває, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, сума збитків зростає щодня і суму 2 трильйони гривень не можна назвати остаточною. Стрілець зазначив, що в травні минулого року, після деокупації Київської області, у міністерстві підрахували перші збитки з моменту повномасштабного вторгнення. Тоді збитки природі було оцінено в 13,2 мільярди гривень.

У серпні 2022 року сума збитків склала вже 385 мільярдів гривень. А в грудні, після того, як ЗСУ вибили окупантів з Харківської області, а потім звільнили Херсон — збитки навколишньому середовищу були оцінені в 1,5 трильйона гривень.

"Серпень 2023 року. Маємо актуалізовані дані в розмірі 2 трильйони гривень. Триває робота з розрахунку збитків за кейсом Каховської ГЕС", — сказав Руслан Стрілець.

Механізми компенсації шкоди завданої Росією: як змусять заплатити агресора

8 липня, міністр юстиції Денис Малюська розповів, що після зустрічі міністрів юстиції G7 у Токіо, 7 липня, був знайдений механізм, який допоможе відшкодувати збитки, завдані збройною агресією РФ. Про це він тоді сказав в ефірі національного телемарафону, його слова передавало видання "Укрінформ".

Він пояснив, що такий механізм складається з трьох ключових елементів:

перший елемент — створення реєстру збитків;

створення компенсаційної комісії;

наповнення фінансуванням.

Тим часом нагадаємо, що в ніч на 28 серпня російські терористи обстріляли Полтавську та Дніпропетровську області. Як повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, під ударом ЗС РФ опинився промисловий об'єкт на території регіону. Ворожий обстріл забрав життя двох людей, а ще двоє людей були доставлені до лікарні.

Також 28 серпня спікерка ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗС РФ під час нічного обстрілу 28 серпня застосували тактику "блукаючих" ракет, щоб заплутати сили ППО.