Майже 100 тисяч переселенців позбавили виплат від держави: що відбувається

Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, йдеться про виплати 2 тисяч гривень допомоги на дорослу людину та 3 тисячі — на дитину чи особу з інвалідністю.

Майже 130 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) залишилися без державної допомоги після верифікації, яка стартувала у перший день серпня. Про це в ефірі телемарафону повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

За її словами 109 тисяч осіб, які отримували допомогу для ВПО, насправді проживали за кордоном.

"Принаймні, півтора місяця до 1 серпня вони постійно були за кордоном і таким чином, ймовірно, ці громадяни отримують допомогу від інших держав – вони не є внутрішньо переміщеними особами", — сказала вона.

Ще майже 10 тисяч людей, яким держава надавала фінансову підтримку, померли. А ще така ж кількість українців одночасно отримували допомогу, після одночасної реєстрації в кількох громадах. Нарахування грошей їм вже скасували.

Втім, як зазначила Марчак, це ще не всі категорії громадян, яким можуть припинити нарахування виплат. Так, з 1 вересня почне діяти наступна частина змін про впорядкування отримувачів допомоги для ВПО.

"Якщо родина чи отримувач допомоги для ВПО після набуття чинності постанови — із середини липня до 1 вересня — або придбав новий транспортний засіб (ми не говоримо про транспортні засоби, які купуються волонтерами для ЗСУ), або придбав нове житло чи земельну ділянку, або облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень — таким громадянам буде припинено нарахування виплат", — пояснила перша заступниця міністра соціальної політики.

Як зазначила Дарія Марчак, дії держави — це не покарання певних осіб. Йдеться про впорядкування виплати допомогти для ВПО, що дозволить фокусувати ресурс саме на тих громадянах, які є внутрішньо переміщеними особами.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що українські переселенці неправомірно отримали щонайменше 893 мільйони гривень виплат від держави. Як дізналися аналітики, майже 151 тисяча громадян виїхали з України після початку повномасштабної війни, але 94 тисячі з них все одно отримують виплати від країни.

Також зазначимо, з серпня уряд змінив період отримання виплат на проживання ВПО — тепер їх нараховуватимуть трохи пізніше.