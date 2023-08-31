Українцям допоможуть купити дрова та вугілля на зиму: деталі

Українцям надають субсидії не тільки на газ, воду та електроенергію, а й на дрова та вугілля. У Пенсійному фонді нагадали, коли та кому виплачують допомогу.

В Україні домогосподарства з малими прибутками можуть подавати заявки для оформлення субсидії, у тому числі на купівлю дров чи вугілля. Така держдопомога надається українцям раз на рік, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

У держструктурі розповіли, що для призначення субсидії вивчається, який дохід отримало домогосподарство за підсумками попереднього календарного року. При цьому субсидію не призначать, якщо нарахований середньомісячний сукупний дохід особи не перевищує розміру мінімальної зарплати, або якщо не сплачений єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Водночас якщо єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачений у розмірі не менше мінімального за І або ІІ квартал 2023 року, то субсидію для купівлі твердого палива і скрапленого газу можуть призначити.

Для цього, крім заяви до ПФУ, потрібно буде надати довідку, яка підтверджує, що житловий будинок обігрівається пічним опаленням або ж господар користується твердим паливом.

Мінімальна сума допомоги для одного субсидіанта становить:

одна тонна твердого палива на рік;

один балон зрідженого газу на рік.

Втім, місцева влада може встановити більші нормативи, відповідно й розмір допомоги теж збільшиться.

Хто не отримає житлову субсидію

Існує постанова Кабінету міністрів України "Про спрощення порядку надання населенню субсидій". В документі чітко окреслені підстави для скасування держдопомоги. Відповідно, на субсидію можна не розраховувати:

якщо площа будинку перевищує 230 кв. м, а квартири — 130 кв. м (крім випадків, коли йдеться про дитячі будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї тощо);

якщо хтось із членів домоволодіння на 1 число дати оформлення субсидії володіє певними видами майна — транспортним засобом, молодшим за 5 років, більш ніж одним транспортним засобом, віком до 15 років (в обох випадках — за винятком мопедів і причепів);

якщо серед членів домоволодіння є повнолітні, до яких є певні зауваження — зовсім не мають доходів, не сплачують Єдиний соціальний внесок, виїхали за кордон більш ніж на 60 днів тощо;

якщо хтось із членів домоволодіння за 12 місяців до дати оформлення субсидії виплатив більш ніж 51 тис. грн за купівлю земельної ділянки, квартири, транспортного засобу, цінних паперів тощо;

у разі заборгованості за комуналку;

якщо не повернули надмірно нараховану субсидію;

якщо проживають громадяни, які не платять аліментів або заборгували за іншими виконавчими провадженнями;

якщо хтось має інше житло (є широкий перелік винятків);

якщо хтось має на депозитному рахунку більш ніж 100 тис. грн або володіє дорогоцінними металами на суму більш ніж 50 тис. грн.

Нагадаємо, Фокус вже пояснював, чи передбачена субсидія громадянам, які орендують житло. Також нагадаємо, як у 2023 році відбуватиметься посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій.