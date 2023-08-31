Відстрочку отримають не всі: у чому головні складнощі бронювання від мобілізації

В Україні діє процедура бронювання співробітників, коли їм на півроку надається відстрочка від мобілізації. Юристи розповіли, наскільки складна така процедура та хто може отримати бронь.

Процедура бронювання ускладняється з кожним разом не дивлячись на роз’яснення до нового Порядку бронювання військовозобов’язаних для підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу. Одним зі складних моментів є отримання статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Про це Фокусу розповів Олександр Камша адвокат, арбітражний керуючий юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

За його словами, щоб розраховувати на можливість забронювати від мобілізації співробітника, підприємству необхідно відповідати трьом і більше критеріям.

"Наприклад, загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року повинна перевищувати еквівалент 1,5 млн євро. Якщо це сільськогосподарське підприємство, то воно повинно здійснювати оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів, або підприємство, яке має середню кількість застрахованих осіб-працівників не менше 20 осіб", — каже адвокат.

На його думку, для отримання броні своїм співробітникам, підприємство повинно бути великим, а отже маленькі підприємства, ФОПи, які мають директора та декілька найманих працівників, позбавленні такої можливості.

На питання Фокусу, чи може держава скоротити в перспективі коло осіб, які можуть бути заброньовані, експерт сказав: "Щоб парламент зміг скоротити перелік осіб, які можуть бути заброньовані, необхідно вносити зміни до постанови Постанови Кабінету Міністрів України №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час". Варто зазначити, що Мінекономіки вже розіслало роз’яснення по регіонах щодо оформлення/переоформлення бронювання військовозобов’язаних та обов’язкову видачу їм посвідчень, в яких буде зазначений строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, яка не може перевищувати "строку дії проведення мобілізації" — для осіб, які працюють в органах державної влади, та "шість місяців" — для тих, що працюють в інших установах та організаціях", — повідомив Олександр Камша.

Юристи також зазначають, що нещодавно КМУ вносив зміни до постанови "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" від 27.01.2023 № 76, якими встановив чіткі строки для проходження процедури бронювання, оскільки раніше строки в постанові не були детально прописані.

Забронювати співробітників мають право підприємства критичної інфраструктури, наприклад, енергетичні компанії Фото: УНІАН

"Тому зараз проходження процедури бронювання має детально регламентовані строки і повинне відбуватися достатньо швидко, якщо порівнювати з початковою редакцією постанови. Зазвичай строк проходження подібної процедури бронювання може складати до одного місяця. Цей строк буде залежати від швидкості збору та підготовки необхідних документів та від категорії підприємства, яке намагається забронювати співробітників (адже для різних категорій підприємств вимагаються різні комплекти документів)", — розповіла Фокусу адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Вона пояснила: відповідно до інформації зі ЗМІ, Міністерство економіки України зараз намагається запровадити разом з Мінцифри процедуру "єБронювання" (неофіційна назва), яка повинна змінити порядок проходження процедури бронювання та цифровізувати її. "Детальні строки та потенційні зміни до процедури зараз невідомі, проте, ймовірно, Міністерство економіки України намагатиметься запровадити згадану процедуру вже скоро, й все буде залежати лише від швидкості вирішення технічних питань", — каже адвокатка.

Раніше Фокус писав, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови №76. Зокрема, було внесено зміни до правил бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у списку військовозобов'язаних, під час дії воєнного стану. Також було внесено зміни до порядку визначення підприємств, установ та організацій, які мають особливе значення для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в період особливих умов.