Страхові виплати онлайн: українцям пояснили, як подати заяву через ПФУ

У Пенсійному фонді розробили для українців нову послугу, за допомогою якої, не виходячи з дому, можна подати заяву на всілякі страхові виплати.

Подавати заяву на призначення, перерахунок або продовження страхових виплат українці тепер можуть онлайн. Йдеться про компенсації за нещасні випадки на виробництві або під час професійних захворювань. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Так, постраждалі або члени їхніх сімей, після авторизації на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) зможуть онлайн подавати:

заява про призначення, перерахунок, продовження страхової виплати у зв'язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням),

заяву про призначення, перерахунок, продовження страхової виплати у зв'язку зі смертю годувальника,

заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов'язані з цим ритуальні послуги,

заяву про здійснення страхової виплати (відновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум),

заява про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).

Як подати заяву онлайн?

Після авторизації на вебпорталі ПФУ потрібно:

в особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати "Заява на страхову виплату";

погодитися на дистанційне інформування та натиснути кнопку "Продовжити";

у новому вікні "Заяви на страхову виплату" з наданого переліку обрати потрібну заяву;

у ній заповнити всі обов'язкові поля із зірочкою: внести загальні та адресні дані, зазначити інформацію про страховий випадок, дані для призначення страхової виплати, додати скан-копії необхідних документів;

погодитися на передачу та обробку персональних даних і натиснути кнопку "Сформувати заяву";

перевірити дані в заяві, підписати КЕП і надіслати до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що крім страхових виплат, громадяни України можуть оформляти онлайн і пенсійні виплати на порталі "Дія". Тобто українцям не обов'язково особисто приходити до Пенсійного фонду України та стояти в черзі. Онлайн послуга безкоштовна, а оформити заяву можна, приблизно, за годину.