"Гроші будуть": у Кабміні пояснили, коли українцям проіндексують пенсії та субсидії

За даними Міністерства соцполітики, індексація пенсійних виплат відбуватиметься з 1 березня, однак визначити строки можна буде після затвердження держбюджету, який залежатиме від рівня інфляції в країні.

Заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак повідомила, що в березні 2024 року влада України планує підвищити пенсії. При цьому розмір підвищення залежатиме від інфляції. Про це вона розповіла в ефірі "Українського радіо".

"Розмір індексації та темп зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік", — зазначила вона.

Також Дар'я Марчак підкреслила, що процедуру оформлення пенсії можна легко виконати онлайн з використанням електронного кабінету Пенсійного фонду через державний сервіс "Дія" або скористатися новою послугою ПФУ — відеозв'язком. При цьому, якщо українець досяг пенсійного віку, але перебуває за кордоном, є можливість звернутися до консульства.

"Ми запровадили механізми, щоб люди могли звертатися віддалено для призначення або відновлення виплат пенсії через "Дію" із застосуванням функції "Дія.Підпис", через електронний кабінет Пенсійного фонду. Є можливість звернутися також до Пенсійного фонду через відеозв'язок", — пояснила заступниця міністра Мінсоцполітики.

Індексацію пенсійних виплат заплановано на 1 березня, проте точні терміни індексації буде визначено після затвердження державного бюджету, який залежить від рівня інфляції в країні.

Дар'я Марчак також наголосила, що держава повністю дотримується всіх своїх зобов'язань щодо виплат пенсій жителям тимчасово окупованих територій і громадянам, які проживають за кордоном.

"Якщо людина має право на пенсію, то нарахування здійснюються. Питання полягає в тому, чи має людина можливість фізично зняти гроші з картки, якщо вона проживає на тимчасово окупованій території. Ось на це ми вплинути не можемо", — сказала вона.

Крім того, Дар'я Марчак наголосила, що субсидії для громадян будуть збережені і в наступному періоді. Вона зазначила, що тим, хто вже має оформлені субсидії, не потрібно вживати жодних додаткових дій, оскільки всі виплати буде здійснено автоматично.

"Якщо доходи сім'ї не змінилися і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоб сім'я не платила за ЖКП більше. Гроші будуть, субсидії виплачуватимуть", — додала Марчак.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що українці можуть отримувати вищі пенсійні виплати в майбутньому. Для цього їм потрібно відкласти вихід на пенсію.

Також повідомлялося, що пенсіонери можуть отримати щомісячну надбавку до виплат, яка залежить від віку, інвалідності та стажу роботи.