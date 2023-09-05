Війна серйозно похитнула: в МВФ оцінили втрати світової економіки у 2023 році

За словами глави МВФ Крісталіни Георгієвої, світове виробництво втратило трильйони доларів через пандемію і війну в Україні.

Світова економіка вистояла під негативними потрясіннями — пандемією, війною, кліматичними явищами та кризою вартості життя. Відновлення після цих потрясінь триває, але повільно і нерівномірно. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва на саміті АСЕАН.

"Трильйони доларів світового виробництва було втрачено порівняно з глобальними тенденціями, що існували до пандемії", — сказала вона.

Вона зазначила, що економічні потрясіння є серйозними, але нерівномірно розподілені по країнах. Відновлення найбільших економік спостерігається тільки в США, тоді як Єврозона, як і раніше, відстає від тренда приблизно на 2%. Водночас Китай та інші країни, що розвиваються, і країни з ринком, що формується, відстають від тренда приблизно на 5%, а в країнах з низькими доходами ситуація ще гірша.

"Після сильного, понад 6%-вого зростання у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, багато в чому через шок від війни Росії в Україні. Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники збережуться, при цьому глобальне зростання становитиме близько 3% у середньостроковій перспективі", — сказала Георгієва.

Водночас Георгієва додала, що зараз у світовій економіці відбувається найнижчий рівень зростання за останні десятиліття. До того ж ці процеси, найчастіше, фіксуються в умовах інфляції, коли очікується, що відсоткові ставки будуть вищими протягом тривалого часу, а також у контексті підвищених ризиків фрагментації.

Нагадаємо, в НБУ очікують, що українська економіка 2023 року відновлюватиметься набагато швидше, ніж очікувалося раніше. Найголовніший ризик, який може похитнути всі позитивні прогнози — інтенсивність повномасштабної війни.

Зазначимо, що 30 червня агентство Bloomberg повідомило, що у світовій економіці почався новий суперцикл, який спровокує подорожчання енергоносіїв і продовольства.

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