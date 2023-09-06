Деяким українцям не блокуватимуть рахунки за борги: що відомо

В Україні з травня 2023 року діє закон 3048, який відновив блокування грошей на рахунках боржників. Втім незабаром дію закону хочуть пом'якшити для деяких громадян.

Українським банкам хочуть заборонити стягувати кошти, які отримують внутрішньо переміщені особи (ВПО) в рамках допомоги на проживання. Відповідний проєкт закону № 9065-1 вже зареєстрований на сайті Верховної Ради, повідомила віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

За її словами, переселенці усе частіше скаржаться щодо стягнення банками коштів з виплат ВПО. На думку Верещук, ситуація є несправедливою стосовно людей, які опинилися у важкій ситуації через війну.

"Ці люди залишилися без домівки та майна. У багатьох немає роботи. Розумію, що переселенець може бути винен банку гроші. Але, комерційне кредитування має свої ризики, які є частиною банківського бізнесу", — сказала вона.

Ірина Верещук також зауважила, що держава виплачує переселенцям не для того, щоб ці гроші забирали собі банки, а для того, щоб допомогти вижити протягом якогось часу.

Зазначимо, що з пояснювальної записки відомо, що банкам хочуть заборонити на період дії правового режиму воєнного стану і 30 календарних днів після його припинення або скасування стягувати та арештовувати кошти боржника на окремому поточному рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритому для зарахування відповідних коштів:

як цільова грошова допомога, що надійшла від громадських, благодійних, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій в Україні, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої території;

як державна допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам;

як державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

"Прийняття проєкту акта дозволить допомогти найбільш незахищеним верствам населення, зокрема, внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та населенню, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України та безперешкодно отримувати кошти, що надійшли від громадських, благодійних, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій в Україні, як цільову грошову допомогу, а також отримувати державну допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам та малозабезпеченим сім’ям", — йдеться у тексті пояснювальної записки.

Нагадаємо, клієнти українських банків з травня 2023 року отримують повідомлення про блокування коштів на своїх карткових рахунках. Усе через те, що набрав чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

Він скасував розпорядження Кабміну "Про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану" від 2 березня 2022 року №198-р, завдяки якому під час повномасштабної війни громадяни могли вільно користуватися коштами навіть з арештованих рахунків.

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