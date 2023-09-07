Рівняються на ворожі США та Європу: в РФ хочуть додатково зібрати з росіян 2,5 трлн рублів

У Державній думі запропонували підвищити прибутковий податок для громадян. Представники влади запевняють, що за час дії міжнародних санкцій у країні-агресорці побільшало олігархів.

У Росії вигадали, звідки взяти додаткові 2,5 трильйона рублів — з кишені громадян. Один з чиновників переконаний, що збільшити бюджет дозволить розширення прибуткового податку до 30%. Про це перший заступник голови комітету Держдуми з питань економічної політики Микола Ареф'єв заявив у коментарі URA.RU.

"Ми вносили закон про прогресивний прибутковий податок. Його досі не розглянули, а треба. Там пропонується запровадити прогресивний прибутковий податок до 30% на наддоходи. Бюджет отримав би 2,5 трильйона рублів, і не треба було б просити їх у олігархів", — сказав він.

Посадовець зазначив, що цей податок становить 28% у США та Норвегії, а у Франції він взагалі сягає 60%. З його слів, у Росії зростають кількістю заможних людей та розмір їхнього капіталу.

"У нас за минулий рік додалося 22 олігархи. 14 тисяч санкцій наклали на нашу країну. Навколо брак грошей. І раптом у нас олігархів стало на 22 особи більше. А їхні статки на 12 трильйонів теж більші. А в бюджеті не вистачає 3,5 трильйона рублів", — підкреслив Ареф'єв.

У ЗМІ додали, що нині основна ставка прибуткового податку у РФ становить 13%. З 2021 року у країні-агресорці діє закон про її підвищення для багатих росіян. Зокрема, ті, чий дохід перевищує п'ять мільйонів рублів на рік, замість 13% сплачують 15%.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ писали про те, що Росія виявила залишені на закордонних рахунках валютні запаси двох великих вітчизняних компаній. Підприємства спеціалізувались на виробництві добрив. Тепер їм погрожують, щоб ті допомогли стабілізувати курс рубля.

Також у Росії повідомили про обвал ринку державних облігацій вслід за обвалом рубля. Індекс цін облігацій федеральної позики на Московській біржі падає вже третій місяць поспіль.