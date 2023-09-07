Сигарети "для Duty Free" з "тіньового" ринку виробляються на легальній фабриці — експертиза КНДІСЕ

Сигарети, призначені для продажу в мережах Duty Free, які продаються на тіньовому ринку, та легальні тютюнові вироби можуть виготовлятися на одному обладнанні, а отже походять з однієї фабрики. Про це йдеться в матеріалі видання Апостроф, яке замовляло відповідну експертизу у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ), інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти відзначають, що виявлення зв’язку між торгівлею нелегальною продукцією і її виробництвом є одним із "тонких місць" при вивченні "схеми Duty Free". Остання полягає в тому, що сигарети без акцизних марок формально продаються через магазини безмитної торгівлі в аеропортах і на автомобільних прикордонних пунктах, а фактично цей продаж здійснюється через роздрібних реалізаторів на ринках і в точках "дешевого тютюну", а також через анонімні сайти і телеграм-канали. Обсяг схеми досягає 150 млн пачок на рік і призводить до збитків близько 10 млрд грн. для бюджету.

"Зазвичай виробники відхрещуються і від контрабанди, і від нелегальних продажів, називаючи виявлені десятки і сотні пачок сигарет "підробкою" під їхній бренд. Сказати, що компанія не несе відповідальність за сигарети після того, як вони покинули приміщення фабрики — виробник не має права. Адже, за законом, виготовлення товарів для Duty Free відбувається під наявний контракт або на експорт, або на продаж в магазинах", — йдеться в статті.

Зв’язок між виробником і конкретною пачкою можна виявити за допомогою експертизи. "Кожна окрема виробнича лінія з виготовлення та пакування сигарет залишає на тютюнових виробах та пакуванні специфічні, характерні тільки для неї "сліди". За їх сукупністю експерти можуть встановити, чи конкретно взята пачка сигарет була виготовлена на певному обладнанні", — пишуть журналісти. Аби виявити такий зв’язок, вони придбали декілька пачок різних брендів в легальному магазині (зі сплатою податків) та "на розкладці". І замовили експертизу їх походження у КНДІСЕ.

Для дослідження взяли пачки сигарет Compliment (3 види) та Lifa (1 вид), (бренди Винниківської тютюнової фабрики, які зазвичай фігурують в звітах дослідницької компанії Kantar щодо "тіньового" ринку сигарет, а також в даних ТСК ВР з питань тіньового ринку підакцизних товарів як найбільш розповсюджені), а також пари легальних і нелегальних Lucky Strike та Marlboro.

"Висновок, який зробили експерти КНДІСЕ, щодо обладнання, на якому виготовлено продукцію, показав: обидві пачки Lifa (і "легальна", і безакцизна) зійшли з одного конвейєра, а пачки Compliment Red — ймовірно були виготовлені на одному обладнанні (форма, розміри та інші параметри пачок і сигарет ідентичні). У всіх інших парах збігів не знайдено. Це підтверджує, що куплена на "тіньовому ринку" пачка сигарет, виготовлена на Винниківській тютюновій фабриці ідентична купленій зі сплатою всіх податків. При цьому "безакцизна" пачка була призначена для продажу в мережі Duty Free. Замість магазину Duty Free такі сигарети відправилися одразу на "тіньову" точку. А значить — щонайменше частина сигарет конкретного виробника продається з порушенням законодавства", — йдеться в статті.

Для боротьби зі "схемою Duty Free" парламент ухвалив закон щодо обмеження продажу в прикордонних пунктах сигарет в одні руки, а тютюнові вироби українського походження в магазинах безмитної торгівлі взагалі заборонять. Закон набуде чинності з 1 жовтня, написав у своєму Телеграм-каналі голова "профільної" ТСК в Раді, що займається нелегальним тютюном Ярослав Железняк.