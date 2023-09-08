Політолог Тарас Загородній: "Негативні чутки про Віталія Кропачова розпускали його конкуренти у вугільній галузі"

Негативні чутки про власника вугільної компанії "Укрдонінвест" Віталія Кропачова розпускали його конкуренти у вугільній галузі. Про це заявив відомий український політолог Тарас Загородній в своєму особистому блозі.

Загородній зробив особистий рейтинг бізнесменів, які перераховують сотні мільйонів гривень на потребу ВСУ, куди, зокрема, включив і Віталія Кропачова.

"Побачив у ЗМІ чутки про те, що люди Крпачова "віджимали" шахти. Але ці чутки не підтвердилися. З різних джерел повідомляють, що їх розпускали конкуренти у вугільній галузі", — впевнено заявляє Загородній.

Загородній пише, що Віталій Кропачов надає допомогу надає за двома напрямами – переселенцям та ЗСУ. "На території колишньої дитячої бази "Славутич" під Переяславом Віталій Кропачов організував табір для внутрішньо переміщених осіб з Краматорська, Бахмута, Горлівки, Слов’янська, Лисичанська, Лимана, Торецька, Ізюма, Маріуполя та інших міст. Для армії гроші збирає практично кожна компанія бізнесмена. Наприклад, під час благодійного концертного туру "Воля" телеканал Ukraine World News (власник каналу Віталій Кропачов), співачка Катерина Бужинська та артист Михайло Грицкан зібрали 3,3 млн грн. Кошти передані 10-тій окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" на дрони для аеророзвідки", — пише Загородній.

Нагадаємо, Віталій Кропачов – український бізнесмен з активами у вугільній, машинобудівній, будівельній та транспортній галузях, медіа.

ТОВ "Краснолиманське" бізнесмена Віталія Кропачова за підсумками 2022 року сплатило до бюджетів усіх рівнів 581,2 млн грн податків.