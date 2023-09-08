Дотягнути до зарплати: нова послуга від українських банків

Як повідомляють ЗМІ, українські банки пропонують своїм клієнтам отримати гроші наперед, не очікуючи стандартної дати виплати зарплати. Для цього у додатках з'явилася нова функція.

Два українських банки запровадили для своїх клієнтів нову функцію під назвою "Зарплата наперед". Пропозиція досить незвична для банківських продуктів, розповідає PaySpace Magazine.

Як повідомляється, першим нову функцію "Зарплата наперед" додав у своєму застосунку "Банк Власний Рахунок" – після оновлення в липні. Наступним схожу послугу запровадив у своєму додатку "Sense Bank". Її назва "Зарплата раніше".

Обидві послуги мають між собою спільне і відмінне. Якщо зарплата ще не прийшла, а власних коштів вже не вистачає і позичка не є оптимальним рішенням, нововведення від банків дозволяють отримати гроші раніше, не очікуючи дати виплати, пише інтернет-видання.

За інформацією журналістів, не потрібно оформляти нову картку або рахунок. Також не треба звертатися до бухгалтерії, аби змінити реквізити оплати, оскільки це жодним чином не вплине на терміни виплати зарплати. З юридичної точки зору, нова опція – це отримання споживчого кредиту.

Послугою "Зарплата раніше" можуть скористатися клієнти, які мають зарплатну картку цього банку та отримували на неї виплати протягом останніх трьох місяців. Банк встановив ліміт у новій опції на рівні 20 000 грн. Місячна комісія за користування сумами понад 250 грн складе 100 грн. Клієнт може отримати кошти з 25-го до 5-го числа місяця. Якщо ж він не поверне гроші до завершення пільгового періоду, на них нарахують 45% річних.

Водночас, як розповідається, послуга "Зарплата наперед" доступна лише для "Перевершників" – так називають працівників мережі "Сільпо" в їх холдингу. Скориставшись цією пропозицією, можна отримати до 30% від власної місячної зарплати, але не більше 10 000 грн. Комісія складе 4% від отриманої суми. Передбачене автоматичне списання із зарплатної картки іншого банку. Якщо це не відбудеться (наприклад, зарплата затрималася), будуть зроблені додаткові спроби списання. У випадку несплати до кінця місяця буде нараховано додаткові 4%. Такі ж відсотки нарахують, якщо не буде погашення і в наступному місяці. Загалом, йдеться в матеріалі, це становить 48% річних після пільгового періоду.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що правління Національного банку вирішило віднести АТ "Укрбудінвестбанк" до категорії неплатоспроможних. Причина: банк систематично порушував вимоги регулятора.

Також повідомлялося, що Національний банк України (НБУ) оголосив про нові вимоги до здійснення банками фінансового моніторингу.