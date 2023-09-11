Вітряки у зоні відчуження: навколо Чорнобильської АЕС хочуть збудувати електростанцію

Ініціативу підтримала німецька міністерка Анналена Бербок. Для будівництва вітряної електростанції "Укренерго" та уряд співпрацюватимуть з партнерами з Німеччини.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала з візитом у Київ та підписала меморандум про будівництво електростанції навколо Чорнобильської АЕС. Деталями 11 вересня поділились у виданні Tagesschau.

Бербок завірила, що Німеччина не відмовляється від "підтримки України в її захисті від агресії Росії: економічно, військово, гуманітарно". Вона зазначила, що держава має більше використовувати відновлювані джерела енергії.

Зокрема, планується будівництво вітрової електростанції навколо Чорнобильської АЕС. Посадовиця підписала під час свого візиту відповідний меморандум. Зі слів Бербок, зелена електроенергія з Чорнобиля — майбутня версія миру.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України розповіли детальніше про проєкт.

"У Чорнобильській зоні відчуження зведуть вітровий парк, який зможе забезпечити світлом майже тисячу домогосподарств", — написала пресслужба.

Меморандум про співпрацю над будівництвом підписали Міндовкілля, німецька компанія NOTUS ENERGY, НЕК "Укренерго" та Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Таке використання території зони відчуження принесе інвестиції та нові робочі місця. А це внесок в енергонезалежність України, розвиток зелених технологій та прибутки для держави", — підкреслили у міністерстві.

Заступник міністра Олександр Краснолуцький розповів, що плани перетворити Чорнобильську зону у "зону відновлення" виникли ще до повномасштабного вторгнення РФ, і війна їх лише призупинила.

"Партнерство з NOTUS ENERGY є позитивним прикладом для міжнародних інвесторів, що зона відчуження приваблива та перспективна територія розвитку не лише відновлювальної енергетики, а й інших екологічно чистих технічних рішень", – додав він.

У Міндовкілля переконані, що будівництво вітряків навколо Чорнобильської АЕС дозволить підвищити виробництво електроенергії в енергодефіцитному регіоні, оптимально використати занедбану територію та відновити мережеву інфраструктуру.

Публікація пресслужби міністерства від 11 вересня Фото: Скриншот

Нагадаємо, голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна попри "гради" снарядів впевнено прямує до ЄС. Вона зазначила, що необхідно пришвидшити реформи, зокрема щодо судової системи, роботи ЗМІ та боротьби з корупцією.

З колегою Анналеною Бербок зустрівся керівник українського МЗС Дмитро Кулеба. Чиновники обговорили постачання далекобійних ракет Taurus та посилення ППО, але ніяких "обіцянок" гостя з Німеччини не дала.