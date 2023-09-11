"Опція залишається відкритою": процес передачі ракет Taurus просувається вперед, — Кулеба

За словами очільника МЗС, процес ухвалення рішення щодо надання Києву ракет всередині Німеччини просувається. Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити.

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Міністр закордонних справ України (МЗС) Дмитро Кулеба 11 вересня під час зустрічі у Києві зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок обговорив надання додаткового озброєння, зокрема посилення протиповітряної оборони та передачу далекобійних ракет Taurus, повідомляє пресслужба МЗС.

"Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіуса дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити. За підсумками переговорів можу сказати, що опція надання цих ракет залишається відкритою, а процес ухвалення рішення всередині Німеччини просувається вперед", — заявив Дмитро Кулеба.

За підсумками зустрічі Бербок у своїй заяві не зачепила теми передачі далекобійних ракет Taurus. Однак, у відповідь на запитання журналістів, чи приїхала вона з новим рішенням щодо постачання ракет, відповіла, що "ніяких обіцянок про це не давала".

"Недостатньо просто обіцяти, що ми будемо виконувати певні вимоги. Просто це стосується того, що усі питання треба з’ясувати повністю і ретельно", – сказала вона.

За інформацією МЗС України, під час зустрічі також було обговорене питання додаткового посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак Російської Федерації, націлених на нашу енергетичну систему.

Нагадаємо, 7 вересня експерт назвав проблему з передаванням Україні далекобійних ракет Taurus. За словами аналітика Івана Киричевського, американські багатоцільові винищувачі F-16 не призначені для німецької зброї. А ось шведські Gripen підходять, але перспектива їх отримання невелика.

29 серпня колишній глава Міноборони Олексій Резніков анонсував передавання Україні далекобійних ракет. За його словами, настрій стосовно майбутньої військової допомоги від Заходу залишається оптимістичним.